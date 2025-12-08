ONESIAM 歡迎全球旅客參與「2025 奇幻慶典」 橫跨曼谷五大地標同步啟動

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025年12月8日 - 在今年的節慶季，ONESIAM 誠邀全球旅客及家庭親臨泰國曼谷，參與年度矚目的「2025 奇幻慶典」，這是一場橫跨曼谷五大經典體驗勝地的全城節慶活動。活動將於 2025 年 12 月持續至 2026 年 1 月，將沉浸式藝術裝置、創意展覽、現場表演、親子遊樂與地標級的河畔壯觀景致融為一體，打造一場貫穿全城的節日奇幻旅程，並在昭披耶河畔舉行壯麗的年末倒數活動作為完美壓軸。
是次慶典活動遍佈曼谷五大人氣熱點，其中包括暹羅百麗宮 (Siam Paragon) 與暹羅中心 (Siam Center) 的創意主題展演、暹羅探索 (Siam Discovery) 的世界級遊樂體驗、暹羅天地 (ICONSIAM) 的絢麗河岸燈光匯演，以及曼谷暹羅品牌折扣購物中心 (Siam Premium Outlets Bangkok) 的節日購物樂趣。每個地點均展現對節日的獨特演繹，聯手為不同年齡層的訪客打造一段難忘的節慶旅程。
在暹羅百麗宮，節慶季將隨著泡泡瑪特城市樂園 (POP LAND) 獨家活動登陸泰國，把歡騰氣氛推向高峰，這也是該人氣品牌首次走出中國。賓客可親臨「POP LAND CASTLE」，與五米高的 MOKOKO 及人氣角色 Molly、Skullpanda、Hirono 展開沉浸式探索之旅，為家庭與藝術玩具迷帶來歡樂體驗。活動設有充滿幻想色彩的「POP LAND 聖誕樹」，這是泰國首棵以限定藝術玩具裝飾的節慶聖誕樹，以及充滿角色彩蛋驚喜的「POP LAND CASCADE」奇幻隧道。節日亮點還包括「神秘奇境聖誕樹」，這座壯觀的節日裝置以魔法裝飾與燈光效果，勢必成為場內矚目焦點。
除了節慶裝置外，暹羅百麗宮亦隆重推出一系列全新重點設施，包括全新美食娛樂專區 EATELIER，雲集逾700間國際餐廳，呈獻多元地道美饌、星級名廚聯乘菜單及沉浸式餐飲體驗。全新登場的未來夢都 (NEXTOPIA)，作為未來世界與可持續體驗的原型，邀請全家大小進入一個趣味盎然的景點，寓學習於娛樂。透過互動裝置與故事導向，啟發訪客投入簡單卻深具意義的積極行動，愛護地球並為自己帶來正向回饋。壓軸登場的是 MELAND，為中國以外首個世界級室內主題樂園，為兒童與家庭帶來精彩刺激的室內遊樂體驗。
節慶期間更有一系列來自歐洲的國際級表演節目，為活動添上繽紛色彩，並將於 2025 年 12 月 31 日舉行盛大跨年倒數盛會。
在暹羅中心，節日氣氛將透過藝術與趣味的創意方式展現，重新詮釋泰國的文化魅力。場內焦點是由泰國塗鴉藝術家 REDMUUK 親手創作、結合傳統與當代風格的「泰國藝術聖誕樹」，配合商場內多項互動節慶活動，為訪客帶來難忘體驗。為節日增添歡樂氣氛的，還包括 POP LAND 泰國獨家節慶活動的延伸內容，包括 POPSICLE 冰淇淋咖啡廳，展出高達 2.5 米的 LABUBU 角色，並供應泰國限定的特製雪條口味，以及 POP SLIDE 巨型粉紅波波池滑梯，以及趣味遊戲「尋找 Mokoko」，為家庭締造完美打卡時光。追求寧靜節日氣氛的顧客亦可到訪優雅的 PAÑPURI Luminous House 快閃店，探索 2026 年度限量香氛系列，包括靜謐之焰 (Silent Flame)、金色琥珀 (Golden Ember) 及晨曦之光 (Luminous Dawn)，精選禮品僅限暹羅中心獨家發售。
暹羅探索化身為創意殿堂，透過沉浸式的「2025 暹羅探索奇幻慶典」為主體，展開一場匯聚無限創意與送禮心意的節慶旅程。活動亮點為「動感萬花筒聖誕樹」，以「宇宙光影的摺紙藝術」為設計概念，糅合藝術與科技元素，成就極具視覺衝擊力的節日主景。賓客可參加精心策劃的工作坊，並透過「奇幻精選送禮專區」探索個人化禮品，於節日期間創造富有意義的自我表達時刻。場內亦化身為創意平台，讓訪客與創作者互動，欣賞期間限定展覽，並探索以創意與個性為主軸的送禮靈感。
暹羅天地將河岸打造成曼谷年終節慶的核心地帶，首先登場的是「曼谷幻彩」全城燈光匯演，沿昭披耶河展開璀璨的光影之旅，將整條河岸幻化為壯麗奪目、波光粼粼的光影畫布。緊接登場的是「2025 昭披耶河奇觀：暹羅之光，民族之母」活動，透過聞名遐邇的「泰國經典光影交響曲」，揉合泰國傳統與國際旋律，運用巨型投影與同步燈光講述泰國的傳承與未來。每晚 6:55、7:55 及 8:55 更設有多媒體水舞匯演，帶來動感噴泉與光影效果，點亮整個河岸。慶典將隨著「2026 暹羅天地驚艷泰國跨年倒數：全球現象級慶典盡在暹羅天地」將曼谷跨年推至國際級水平，這是一場匯聚無人機與煙火奇觀的環保級4D 空中匯演，結合國際巨星 Mark Tuan 及多位泰國頂尖藝人震撼獻演，連續五晚為曼谷河岸帶來不間斷的娛樂盛會。
節慶路線最後一站來到曼谷暹羅品牌折扣購物中心，場內準備一系列節日限定活動，包括拍照打卡區、泰式傳統香氛：泰式香包 DIY 手作坊，以及符合消費門檻即可獲贈的泰國傳統甜點，讓這個地點成為節日購物期間放鬆休憩的理想之選。
為提升每一場節慶體驗，國際旅客可透過「ONESIAM 全球遊客卡」尊享獨家獎勵，此卡堪稱到訪曼谷必備的優惠禮遇之選。持卡人凡於餐飲、購物及參與商場內指定活動累積消費滿 3,000 泰銖，即可兌換暹羅禮品卡、ICONCRAFT x ARTSTORY by Autistic Thai 限量紀念品、品牌禮品特別套裝等禮遇。即日至 2025 年 12 月 15 日，消費滿 16,000 泰銖更可額外獲贈 Blue by Alain Ducasse 價值 250 泰銖的餐飲禮品卡。
在這個節慶季，讓 ONESIAM 為您和家人打造一個充滿藝術、燈光、創意、表演、奇趣體驗及尊貴禮遇，締造一生難忘的珍貴回憶。
關於 ONESIAM
ONESIAM 是由亞洲領先的奢華購物開發營運商 Siam Piwat 推出的終極客戶體驗計劃。該計劃旨在匯聚曼谷六大世界級體驗地標，包括暹羅百麗宮 (Siam Paragon)、暹羅購物中心 (Siam Center) 和暹羅探索 (Siam Discovery)，位於湄南河畔的國際地標暹羅天地 (ICONSIAM)、ICS 購物中心、暹羅曼谷精品城 (Siam Premium Outlets Bangkok，泰國唯一的奢華名品折扣店)，以及智慧數碼平台 ONESIAM SuperApp，旨在為旅客帶來精緻的非凡體驗。ONESIAM 致力於展現這些地標的獨特魅力，並透過卓越的體驗啟迪和打動訪客，打造一段無與倫比的完美旅程。
