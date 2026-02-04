市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
OnGreen宣佈引入BlueRock Capital Limited為戰略投資者-支援Oasis Journey平台在中東及北非地區擴張版圖
迪拜，阿拉伯聯合大公國 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 - 專注中東及北非地區的Web3賦能綠色科技平台OnGreen（以下簡稱"公司"）本週一宣佈，BlueRock Capital Limited已同意進行戰略性投資，以支援公司的區域擴張。
OnGreen表示，BlueRock Capital Limited 將提供分階段潛在融資，首期融資額度高達100萬美元，同時將提供戰略諮詢支援、區域市場准入以及合作夥伴網絡資源。
此項投資正值中東及北非地區各國政府加快推進大規模可持續發展項目之際，包括沙烏地阿拉伯綠色倡議（Saudi Arabia's Green Initiative），目前，該倡議已承諾向環境及氣候相關項目投入超過1,860億美元。
OnGreen表示，此次合作將支援其綜合型平台"Oasis Journey"的部署與推廣。Oasis Journey集成了荒漠變綠洲、碳中和建築技術、人工智能優化以及基於區塊鏈的核證等功能。
"中東地區集中了全球規模最大的綠色轉型機遇之一，"BlueRock Capital Limited首席執行官Sher Ali表示，"我們尤其看好OnGreen的Oasis Journey所代表的理念——這是一套綜合性方案，將土地修復、綠色建築、碳信用及數位化核證有機整合於單一經濟循環中。這種整體解決方案與我們在中東及北非地區創造變革影響的願景不謀而合。"
OnGreen表示，依託BlueRock Capital Limited的戰略支援，公司將加速推進沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及其他中東和北非市場的試點項目，推動商業化進程。
Hashtag: #OnGreen
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於OnGreen
OnGreen是一個Web3賦能的綠色科技平台，致力於推動中東及北非地區實現"沙漠"變"綠洲"、"棕色"轉"綠色"、"黃沙"生"種子"的轉型。OnGreen通過區塊鏈核證的影響力衡量機制及Oasis Journey生態體系，打造透明、可及和社區驅動的環境轉型模式。其ESG代幣、碳信用登記系統及綠色資產交易所，將為中東及北非地區的可持續經濟轉型提供數字基礎設施。
關於BlueRock Capital Limited
BlueRock Capital Limited是一家總部位於迪拜的創業投資基金管理機構，已獲迪拜金融服務管理局（Dubai Financial Services Authority）授權並受其監管。作為阿聯酋金融創新生態系統的核心參與者，BlueRock Capital Limited 在中東及北非地區的科技、可持續發展及基礎設施等板塊發掘具有高成長潛力的投資機會。公司憑藉深厚的區域專業知識和廣泛的戰略網絡，為與中東地區經濟多元化及環境可持續發展目標相一致的變革型企業提供支援。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
中六合彩頭獎唔好退休？日本過來人億元級智慧！
上期六合彩，二千三百多萬頭獎有兩注中。打工仔聽到都可能會發夢，如果幸運兒係自己，第一件事係返公司賠錢劈炮。不過日本有曾中過頭獎的幸運兒，就慶幸當年中獎後堅持返工，令他未至於一無所有。
「開心舞」龍懷騫長大成才女 憑專業知識回饋社會
【on.cc東網專訊】提到經典廣告電視對白，相信唔少港人都會想起2003年沙士肆虐期間，在電視短片中以自身經歷並在文化中心外跳開心舞，鼓勵全港市民的視障人士龍懷騫，其經典對白：「我有一樣比人叻就係我唔怕黑，但我同其他人一樣我都係怕凍嘅。」更是瞬間掀回憶殺。而時隔
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
立春禁忌逐個數！5類人必須「躲春」避災 犯8大禁忌隨時衰足一年：剪髮／睇醫生／瞓懶覺
立春2026｜不少人以為農曆年初一才算新一年，但玄學上「立春」才是真正的生肖交接點！2026年的立春將於2月4日凌晨4時01分正式開始，意味著馬年正式來臨。 由於新舊磁場交替容易造成混亂，玄學家提醒有5類人士必須在這段時間「躲春」，同時全港市民亦要留意8大立春禁忌，一不小心犯禁隨時霉運纏身，衰足一整年！究竟立春有甚麼習俗與禁忌？即睇內文：
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
「立春」2月4日踏入馬年，是招財好日子！把握「這吉時」儲錢開運，讓錢流動招財一整年
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。
麥當勞魚柳包走醬變「芝士瀑布」？網民Threads熱話：店員神操作加激多車打芝士片！
麥當勞的漢堡一向都有可以自訂配料，但向來只有減少配料，如「走醬、走青瓜、走番茄」等選擇，而大家選擇自訂魚柳包，多數都是為減肥或個人口味而選擇「走醬」，近日有Threads友就選擇走醬魚柳包，卻竟然被店員加料？但加的料並非壞事，而是被狂加近十片車打芝士的魚柳包！
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。