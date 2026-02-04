OnGreen宣佈引入BlueRock Capital Limited為戰略投資者-支援Oasis Journey平台在中東及北非地區擴張版圖

迪拜，阿拉伯聯合大公國 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 - 專注中東及北非地區的Web3賦能綠色科技平台OnGreen（以下簡稱"公司"）本週一宣佈，BlueRock Capital Limited已同意進行戰略性投資，以支援公司的區域擴張。



OnGreen表示，BlueRock Capital Limited 將提供分階段潛在融資，首期融資額度高達100萬美元，同時將提供戰略諮詢支援、區域市場准入以及合作夥伴網絡資源。



此項投資正值中東及北非地區各國政府加快推進大規模可持續發展項目之際，包括沙烏地阿拉伯綠色倡議（Saudi Arabia's Green Initiative），目前，該倡議已承諾向環境及氣候相關項目投入超過1,860億美元。



OnGreen表示，此次合作將支援其綜合型平台"Oasis Journey"的部署與推廣。Oasis Journey集成了荒漠變綠洲、碳中和建築技術、人工智能優化以及基於區塊鏈的核證等功能。



"中東地區集中了全球規模最大的綠色轉型機遇之一，"BlueRock Capital Limited首席執行官Sher Ali表示，"我們尤其看好OnGreen的Oasis Journey所代表的理念——這是一套綜合性方案，將土地修復、綠色建築、碳信用及數位化核證有機整合於單一經濟循環中。這種整體解決方案與我們在中東及北非地區創造變革影響的願景不謀而合。"



OnGreen表示，依託BlueRock Capital Limited的戰略支援，公司將加速推進沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及其他中東和北非市場的試點項目，推動商業化進程。

關於OnGreen

OnGreen是一個Web3賦能的綠色科技平台，致力於推動中東及北非地區實現"沙漠"變"綠洲"、"棕色"轉"綠色"、"黃沙"生"種子"的轉型。OnGreen通過區塊鏈核證的影響力衡量機制及Oasis Journey生態體系，打造透明、可及和社區驅動的環境轉型模式。其ESG代幣、碳信用登記系統及綠色資產交易所，將為中東及北非地區的可持續經濟轉型提供數字基礎設施。



關於BlueRock Capital Limited

BlueRock Capital Limited是一家總部位於迪拜的創業投資基金管理機構，已獲迪拜金融服務管理局（Dubai Financial Services Authority）授權並受其監管。作為阿聯酋金融創新生態系統的核心參與者，BlueRock Capital Limited 在中東及北非地區的科技、可持續發展及基礎設施等板塊發掘具有高成長潛力的投資機會。公司憑藉深厚的區域專業知識和廣泛的戰略網絡，為與中東地區經濟多元化及環境可持續發展目標相一致的變革型企業提供支援。





