話題精品聯名太燒心！鬼塚虎× Versace夢幻聯乘、這雙鞋根本高訂級，A.P.C. × MJ獨家首賣地點曝光

（圖／品牌提供）

精品聯名變成時尚新常態，設計師都在走「夢幻聯乘」宇宙啦！從OnitsukaTiger × Versace東西方高能融合，到A.P.C. × Marc Jacobs玩轉學院風與紐約街頭魂，一雙鞋、一件外套、一顆鈕扣都暗藏玄機，甚至把品牌精神、文化背景，甚至人生故事揉進每一個細節裡，誰能抗拒這種魅力～

精品話題聯名：鬼塚虎 × Versace 夢幻登場、推2026春夏聯名系列

Onitsuka Tiger鬼塚虎正式發表與Versace的全新聯名合作，作為2026春夏系列的重要亮點，更是Versace新任創意總監DarioVitale的驚喜首秀，一出手就選擇用鞋說話，氣場全開！

（圖／品牌提供）

這雙話題之作選在Versace 2026春夏系列時裝秀中首次亮相，原型取自 Onitsuka Tiger的經典TAI-CHI鞋款，由位於日本鳥取的工廠手工製作，嚴選義大利高級材質。

（圖／品牌提供）



細節設計包含：Onitsuka Tiger鬼塚虎經典虎爪紋的雙重車縫線條，以及Versace標誌性的美杜莎圖騰，以鉚釘形式點綴於鞋舌之上；鞋面則透過水洗或拋光工藝，營造獨特的復古質感。絕對是時尚愛好者的收藏級單品！

（圖／品牌提供）

＊此系列單品將於2026年春季起，於全球指定Versace旗艦店及官方線上商店限量販售。

精品話題聯名：A.P.C. 攜手Marc Jacobs、巴黎學院風撞上紐約街頭魂

當A.P.C.遇上Marc Jacobs，這對來自巴黎與紐約的設計老朋友，源於 1990 年代開始的友誼，終於在2025秋季推出聯名系列，用層次布料、精緻細節，還有經典元素作為靈感，重新詮釋「學院風」！並於10月2日起於A.P.C. 復興SOGO獨家首賣～

（圖／品牌提供）





A.P.C. X Marc Jacobs聯名系列將兩個「風格大學」巧妙融合，包括男女裝丹寧牛仔褲、Logo 衛衣及 Logo T 恤，展現低調卻具識別度的學院風格。

（圖／品牌提供）





橘色細節貫穿整個系列，出現在聯名Logo與撞色領夾克上，靈感來自 Marc Jacobs 1980 年代巴黎「Carte Orange」交通卡，以及 T 恤上呈現的 JeanTouitou 蘇邦大學學生證。最有趣的是牛仔褲上的羅馬風格鈕扣，上面還刻了設計師肖像，將傳統工藝與趣味設計巧妙融合。

（圖／品牌提供）





