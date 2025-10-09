Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
話題精品聯名太燒心！鬼塚虎× Versace夢幻聯乘、這雙鞋根本高訂級，A.P.C. × MJ獨家首賣地點曝光
精品聯名變成時尚新常態，設計師都在走「夢幻聯乘」宇宙啦！從OnitsukaTiger × Versace東西方高能融合，到A.P.C. × Marc Jacobs玩轉學院風與紐約街頭魂，一雙鞋、一件外套、一顆鈕扣都暗藏玄機，甚至把品牌精神、文化背景，甚至人生故事揉進每一個細節裡，誰能抗拒這種魅力～
精品話題聯名：鬼塚虎 × Versace 夢幻登場、推2026春夏聯名系列
Onitsuka Tiger鬼塚虎正式發表與Versace的全新聯名合作，作為2026春夏系列的重要亮點，更是Versace新任創意總監DarioVitale的驚喜首秀，一出手就選擇用鞋說話，氣場全開！
這雙話題之作選在Versace 2026春夏系列時裝秀中首次亮相，原型取自 Onitsuka Tiger的經典TAI-CHI鞋款，由位於日本鳥取的工廠手工製作，嚴選義大利高級材質。
細節設計包含：Onitsuka Tiger鬼塚虎經典虎爪紋的雙重車縫線條，以及Versace標誌性的美杜莎圖騰，以鉚釘形式點綴於鞋舌之上；鞋面則透過水洗或拋光工藝，營造獨特的復古質感。絕對是時尚愛好者的收藏級單品！
＊此系列單品將於2026年春季起，於全球指定Versace旗艦店及官方線上商店限量販售。
精品話題聯名：A.P.C. 攜手Marc Jacobs、巴黎學院風撞上紐約街頭魂
當A.P.C.遇上Marc Jacobs，這對來自巴黎與紐約的設計老朋友，源於 1990 年代開始的友誼，終於在2025秋季推出聯名系列，用層次布料、精緻細節，還有經典元素作為靈感，重新詮釋「學院風」！並於10月2日起於A.P.C. 復興SOGO獨家首賣～
A.P.C. X Marc Jacobs聯名系列將兩個「風格大學」巧妙融合，包括男女裝丹寧牛仔褲、Logo 衛衣及 Logo T 恤，展現低調卻具識別度的學院風格。
橘色細節貫穿整個系列，出現在聯名Logo與撞色領夾克上，靈感來自 Marc Jacobs 1980 年代巴黎「Carte Orange」交通卡，以及 T 恤上呈現的 JeanTouitou 蘇邦大學學生證。最有趣的是牛仔褲上的羅馬風格鈕扣，上面還刻了設計師肖像，將傳統工藝與趣味設計巧妙融合。
看更多 CTWANT 文章
IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻
不買不行！Mini FENDI Spy Bag、迷你尺寸討喜又吸睛，秒心動手刀入手
其他人也在看
Nothing CMF Buds 2a 歷史低價，HK$160 有找入手平靚正降噪耳機｜Amazon Prime Day 2025
如今許多人對耳機的要求已經不單僅限聲音好聽，外型靚麗也是不少用家關注的重點。憑藉在設計上的堅持，小公司 Nothing 這幾年在科技界闖出了名堂，而他們旗下的 CMF 品牌更是很好地將美型和平價結合到了一起。如果你預算不高，但又想要一對內外兼修的真無線耳機，CMF Buds 2a 目前正在 Amazon 上以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
婚後才知道他有多暖！這3星座男「越相處越懂得寵你」，一起過生活幸福爆表
很多人說婚姻是愛情的墳墓，但對某些星座男來說，結婚才是他們真正「開啟寵妻模式」的時刻。姊妹淘 ・ 3 小時前
點一龍結業｜點心專門店「點一龍」全線結業 荃灣最後分店10月12日最後營業！
本港結業潮不斷，連鎖點心專門店「點一龍」宣布最後分店將於10月12日結業，意味著點一龍將會全線結業。不少食客知道後都表示不捨⋯Yahoo Food ・ 27 分鐘前
巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月9日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
晨星:匯控恒生雙上市本或有問題 私有化無正面影響但存協同機會
針對匯豐控股(00005)建議私有化恒生銀行(00011),晨星股票分析師Michael Makdad表示,母子公司雙重上市在治理方面本身就存在問題，因此,私有化是一個積極的、早就該採取的舉措。他表示,當然匯控需要為私有化支付溢價，就Michael Makdad對匯控的公允價值估計而言，這可能不會帶來正面的影響，但應該存在一些成本協同效應的機會。 (JJ)infocast ・ 6 小時前
匯豐廖宜建：恒生的壞賬完全不在戰略考慮範圍
匯豐建議私有化恒生銀行(00011)。匯豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，今次私有化的投資，是對香港發展潛力的增長規劃，恒生的壞賬完全不在戰略考慮範圍，重申集團將50%利潤用作派息的政策不變。他相信，私有化恒生後，日後恒生的品牌前景會更有增長，匯豐亦有本身國際網絡優勢，未來會分別全面地覆蓋和服務香港。兩間銀行有很多可以優化增長潛力的地方，亦可更容易和便利地利用科技、人才、產品和網絡的調動和優化，會繼續檢視銀行內部優化空間，並承諾在香港進一步投資人才和科技。 (ST)infocast ・ 2 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
風林火山｜耗資4億籌備至上映歷時12年 陳百祥震驚：自己4億可拍40幾部戲
由麥浚龍（Juno）執導嘅電影《風林火山》集結一班華麗演員陣容，包括金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓等等，耗資4億港元打造，由構思、拍攝製作至上映歷時12年，終於喺10月1日國慶上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨
郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食
高海寧經常周圍飛，上周就趁著工作空檔時間，遠赴米蘭來趟一個人的旅行！旅行當然最希望能夠食到美食，可是旅程中往往都會出現中伏的餐廳。高海寧連環出兩個IG Story，鬧爆位於米蘭長廊的某間老牌意菜餐廳，不但影響胃口，更是影響心情！想知道哪間餐廳惹怒高海寧？馬上看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 9 小時前
爆逃兵不願面對媒體 威廉40歲生日發文道歉
[NOWnews今日新聞]男星威廉今年5月爆出逃兵案，被依《妨害兵役治罪條》、《刑法》偽造文書等罪行起訴，不只演藝事業全數停擺、主持節目也被迫下車流產。然而事發後，他僅在父親節當天向自己的兒女道歉，「...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上
Jonathan Anderson 執掌 Dior 後，交出 2026 春夏首個亮麗成績表，為 Dior 添上一抹現代清新感，網絡對他的首個系列評價不一，但無可否認的是 Jonathan Anderson 正在為 Dior 建立新篇章，一起來看的他的設計之路吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地國慶檔票房17億跌17%
內地國慶檔期首7日（10月1日至7日）電影票房錄得約17億元（人民幣．下同），按年跌17%，花旗原本估計10月1日至8日票房可按年增長5%至19%，直指表現遠遜預期，認為票房疲軟其中一個主因是缺乏吸引觀眾的重磅大片。信報財經新聞 ・ 13 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 2 小時前