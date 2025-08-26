Oodles Smart再創佳績 勇奪智慧城市人工智能比賽公開組冠軍

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月26日 - 本港領先裝修承建商德合集團控股有限公司（「德合集團」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：0368.HK）旗下科技品牌弦科技有限公司（「Oodles」或「本公司」），一直致力將創新科技融入日常生活，推動裝修業與人工智能（AI）接軌。在集團的持續努力下，旗下一站式線上展示平台Oodles Smart於香港資訊科技聯會主辦的「智慧城市人工智能比賽」中，勇奪公開組別冠軍殊榮，成績斐然，印證集團在推動本地智慧城市發展的持續努力與貢獻。



是次比賽聚焦數據庫、雲端技術、AI和網絡安全等創新解決方案，旨在促進本港智能環境發展。Oodles Smart憑藉其融合AI及大數據的突破性技術，成功擠身決賽，並於香港電腦通訊節2025期間進行現場提案展示，最終在一眾頂尖項目中脫穎而出，榮獲公開組冠軍。



Oodles Smart 是本地自行研發的AI室內設計模型，結合人工智能、開源軟件、雲端運算等嶄新科技，用戶只需上傳一張家居或辦公室相片，就可即時進行室內設計，創建理想空間。用戶可按個人喜好，在「預設材料庫」中挑選心儀建築素材進行實時配搭、自由編輯。又或用戶可以自行上載飾面配搭。Oodles Smart不但讓用戶能夠預視裝修效果，並且可以更進一步掌握工程預算。同時，用戶亦可利用Oodles Smart 內置的AI生成功能尋找創作靈感。



德合集團主席兼執行董事吳志超先生表示：「我們十分榮幸Oodles Smart能夠獲得專業肯定，團隊上下都感到非常鼓舞。這項殊榮是對我們不斷追求技術突破的一大肯定，亦令我們更有動力繼續推動產品創新。展望未來，我們會持續加強研發，提升Oodles Smart功能，以及推出更多切合市場需求的智能方案，推動本地裝修及相關產業升級轉型，優化市民生活體驗。我們亦將積極融入可持續發展理念，與各界攜手拓展香港智慧城市及智能生活的發展，為社會創造更大價值。」



Oodles Smart

通過善用「人工智能（AI）」、自主編碼，以及大數據等技術，Oodles Smart讓用戶只需上傳家居或辦公室相片，就可即時進行室內設計，實時自由搭配心儀建材和家具，打造個人化理想家居設計。用戶可在預設材料庫選取心儀建材和家具，實時自由配搭完成個人理想家居設計。



立即試用：

https://oodles-smart.com/







德合集團控股有限公司

德合集團控股有限公司（股票編號：0368）是香港一家具規模的承建商，擁有逾20 年營運歷史，提供裝修服務以及維修及保養服務。集團已為香港具規模的地產發展商的多個重要物業項目提供服務，當中包括全港各地的地標性商場、酒店及住宅項目。集團近年亦推出全新科技品牌「Oodles」，結合自家研發的科技及科技解決方案，組成集設計、配對、購物及資訊於一身的裝修服務平台，讓用家可以更方便及準確地實現理想家居。







