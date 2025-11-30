宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
OPEC+部長會議料維持原油產量 觀察俄烏和平談判
（法新社維也納30日電） 分析師告訴法新社說，石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）部長們今天將舉行線上會議，預料會維持現有原油產量水準不變；而俄烏戰爭和平談判是否順利，將是觀察重點。
國際油價走向仍不明朗之際，每半年一次的油國部長會議適此時召開，原油市場交易員特別關注俄烏停火談判是否能突破，若能達成共識，俄國原油有望重返市場。
自4月以來，由沙烏地阿拉伯與俄羅斯主導的8個OPEC+成員國，為因應美國、加拿大及蓋亞那等非成員產油國強勁競爭，已經提高產量，以奪回市場占有率。
不過，OPEC+於11月初宣布，在第1季的季節性需求預料減少，因此將自2026年起暫停增產計畫，僅於今年12月小幅增產。
德國商業銀行（Commerzbank）分析師蘭布雷特（Barbara Lambrecht）表示：「因此，預料這次OPEC+部長級會議不會為市場帶來重大新動能。」
她說：「若俄烏達成停火協議，雙方對能源基礎設施的攻擊將會停止，歐美對俄國制裁也可能鬆綁、甚至解除，這會降低油價走高的風險。」
然而，全球風險管理公司分析師拉斯穆森（Arne Lohmann Rasmussen）指出，談判若陷僵局，「美國總統川普可能再次加強對俄國石油業的制裁，則進一步推升國際油價。」
國際油價走向尚不確定，也加深分析師對OPEC+維持現有整體產量的看法。（編譯：紀錦玲）
