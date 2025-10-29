江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
OpenAI將重組為公益公司 微軟持股27%
（法新社舊金山28日電） 微軟今天宣布與OpenAI達成協議，讓這家人工智慧（AI）公司能重組成為公益公司。根據OpenAI官網，微軟將持有重組後OpenAI約27%的股份。
這是OpenAI在轉型為「公益公司」（public benefit corporation）結構過程中的重要一步。
ChatGPT開發商OpenAI同時承諾，將從微軟購買2500億美元的Azure雲端服務。不過，微軟將不再擁有作為OpenAI計算資源供應商的「優先購買權」。
根據協議，微軟對OpenAI模型與產品的智慧財產權將延長至2032年。
兩家公司在聯合聲明中表示：「隨著我們進入合作的下一階段，我們簽署了一項新的最終協議，在既有基礎上深化合作，為雙方的長期成功奠定基礎。」
據兩家公司透露，監管機構已批准這項安排。
微軟是OpenAI的重要投資者。隨著生成式人工智慧掀起全球熱潮，OpenAI成為該領域的主要推動者，而矽谷普遍認為這項技術將很快改變人們的日常生活。
然而，在執行長OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）的領導下，OpenAI近年來逐漸尋求與其他公司擴大合作，外界因而質疑其與微軟的合作關係是否仍然穩固。
這段合作始於2019年，當時微軟向2015年由馬斯克（Elon Musk）等科技名人創立的小型AI研究組織投資 10億美元。
微軟在2021年透過追加資金進一步加深與OpenAI的合作承諾，並在2023年1月再次投資，據報金額達100億美元。這筆投資是在2022年11月OpenAI推出聊天機器人 ChatGPT並引發爆炸性人氣之後進行。
其他人也在看
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 1 天前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀
滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。信報財經新聞 ・ 12 小時前
香港股市｜私募大佬但斌旗下基金 首次買入阿里巴巴 但斌：市值低得不合理
中國知名私募基金經理但斌管理的東方港灣海外基金最新持倉動向曝光，根據基金向美國證監會提交的13F報告，該基金在...BossMind ・ 1 天前
高盛料未來十年圓匯將升值至100日圓兌一美元
高盛發表報告稱，隨著日本貨幣政策逐步正常化，預計未來10年日圓匯率可能升值至100日圓兌一美元。雖然新任首相高市早苗的寬鬆立場及財政擴張計劃被視為短期內對日圓不利的因素，但預計隨著通脹上升帶來的政治阻力增加，日圓重回「安倍經濟學」政策時期的下跌勢頭將會溫和得多。 高盛稱，日圓走勢雖然經歷長期的偏離，但在歷史上總是會隨著時間回歸至公允價值，而這個趨勢在2020年至2021年初尤為明顯，當時日圓在全球避險情緒及美國孳息率下降的環境下走強，但最終再次走弱。 日圓現升0.4%，報152.23日圓兌一美元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
全靠自己人！英媒：OpenAI不請投行律師 獨力完成1.5兆美元巨額交易
近日，一則「OpenAI 繞過外部顧問，核心團隊秘密主導 1.5 兆美元晶片供應交易」的消息引發業界震動。外媒最新報導指出，OpenAI 執行長奧特曼攜手總裁 Greg Brockman、財務長 Sarah Friar 等少數高管，在未依賴傳統投行與律師團隊的情況下，與輝達、甲骨文、超微、博通等科技巨頭達成晶片及 AI 基礎設施供應協議。鉅亨網 ・ 2 天前
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表亞洲及新興市場策略報告，該行表示所研究蓋的亞洲及新興市場目前估值水平已接近其2026年6月「牛市」情境目標，幾乎完全由估值擴張推動，該行認為除非全球增長從當前水平顯著回升，否則懷疑此走勢或難以持續。 大摩列出港股、中概股及A股焦點股名單，全部均予「增持」評級： 股份 阿里巴巴(BABA.US) 長江電力(600900.SH) 寧德時代(300750.SZ) 映恩生物-B(09606.HK) 樂鑫科技(688018.SH) 港交所(00388.HK) 香港電訊(06823.HK) 國電南瑞(600406.SH) 中石油(00857.HK) 中國財險(02328.HK) 匯川技術(300124.SZ) 春秋航空(601021.SH) 舜宇(02382.HK) 騰訊(00700.HK) (wl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《藍籌》滙控(00005.HK)第三季列賬基準除稅前利潤按年跌13.9%至72.95億美元 遜預期
滙控(00005.HK)公布第三季業績，按列賬基準，季內除稅前利潤按年下跌13.9%至72.95億美元，低於本網綜合5間券商預測中位數為80.16億美元，按年跌近5.4%，亦低於滙控官方綜合18名分析師預測的76.58億美元。除稅後利潤跌18.5%至55.03億美元。每股基本盈利0.28美元。派第三次股息每股0.1美元。AASTOCKS ・ 1 天前
阿里前CEO張勇斥半億入市 購希慎中半山竹林苑豪宅
希慎興業早前公布，已將旗下正在拆售的中半山豪宅「竹林苑」一個住宅單位，出售予其獨立非執行董事、阿里巴巴前主席兼首席執行官張勇，作價為5,354萬港元。28Hse.com ・ 1 天前
金價摔到三周新低！美中關係轉暖 投資人不抱金了？
根據《路透》周二 (28 日) 報導，國際金價當日大跌逾 2%，觸及三周低點，主因市場對美中貿易緊張關係趨緩抱持樂觀態度，風險偏好回升，削弱投資人對黃金等避險資產的需求，同時市場矚目美國聯準會 (Fed) 本周的利率決策。鉅亨網 ・ 18 小時前
黃金牛市上周劇烈回調後 全球「抄底客」湧入市場
貴金屬市場上周經歷了一次戲劇性的急劇修正，金價曾飆升至接近每盎司 4400 美元的歷史高點，並在尾盤觸及 4381 美元上方的峰值。隨後，黃金價格在周二暴跌多達 6.3%，創下自 2013 年以來最大的單日跌幅。鉅亨網 ・ 1 天前
滙豐上季稅前少賺14%至73億美元 派息10美仙 料恒生私有化後首日有資本影響
滙豐控股(005)今日公布第三季度財務表現，集團在上季列賬基準除稅前利潤為73億美元，較2024年第三季減少12億美元或14.1%；同時，滙豐宣布，股息維持每股10美仙。 滙豐集團行政總裁艾橋智表示，滙豐致力發展成為一家更精簡、靈活、專注的銀行，集團現時預計2025年不計及須予注意項目的平均有形股本回報率將達到約am730 ・ 1 天前
匯控(00005)郭珮瑛:優先以股息回饋股東 再決定是否重啟回購
匯控(00005)預留資本私有化恒生(00011)而暫停股份回購三個季度，集團財務總監郭珮瑛表示，每個季度留存溢利都可持續提升資本水平，暫預計每10億美元收入，可帶動普通股權一級資本比率(CET 1)上升0.15個百分點。她指出，集團繼續優先以股息回饋股東，另平衡自然增長和潛在收購的可能性後，再決定是否重啟回購。 郭珮瑛表示，匯控上調今年銀行業務淨利息收入指引，港元拆息(HIBOR)回升為關鍵因素，同時亦已計及美國、英國潛在減息的因素，而結構對沖收益亦較早前提升，都支持淨利息收入向好。 馬多夫詐騙訴訟另為匯控CET1帶來大約15個基點影響，郭珮瑛指，早前宣布私有化計劃和暫停三季回購時，已考慮到相關因素，不會因為相關撥備而影響股息、回購的進度。 (LF)infocast ・ 22 小時前
香港商業地產一蹶不振 投入170億美元的私募股權基金進退兩難
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
小馬智行今起招股 一手入場費18,181.54元
中國自動駕駛科技公司小馬智行(2026.HK)公布招股詳情，全球發售4,195.57萬股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成，每股招股價最高為180元。AASTOCKS ・ 1 天前
特斯拉董事會主席：若1萬億美元薪酬方案未獲批 馬斯克或離職
特斯拉(TSLA.US)董事會主席Robyn Denholm周一致函股東，呼籲在公司年度股東大會前支持行政總裁馬斯克近1萬億美元的薪酬方案，稱馬斯克對公司未來發展至關重要。 Denholm表示，特斯拉正邁向「不只是汽車公司」的新階段，需要聚焦於全自動駕駛及人形機器人Optimus，而馬斯克是推動公司轉型的核心人物，稱沒有馬斯克，特斯拉可能失去重大價值，因為市場或不再以長遠目標評價公司。 不過該薪酬方案近期引發爭議。投票顧問機構ISS建議股東反對，而多個工會及企業監督團體上周亦成立「ake Back Tesla」網站，批評馬斯克推動右翼政治及散播陰謀論，損害品牌形象。 特斯拉年度股東大會將於11月6日舉行。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
呂宇健筆｜樓市短期反彈一成不是夢｜Ken Lui
美國聯儲局上月重啟減息，本月至今一手樓已錄逾千宗成交，更是連續九個月超過一千宗水平，反映樓市短期內的跌勢喘定。據最新利率期貨顯示，今個星期美聯儲減息0.25厘機會率已接近98%，利率將進一步調低至3.75厘至4厘，預期香港一眾銀行也有相應行動，而我相信美國還要再減息，將有助樓市短期反彈，但香港經濟始終未見改善，中期睇仍未跌完。BossMind ・ 1 天前
中美貿易進展抑制避險需求 金價跌穿4,000美元
中美貿易緊張局勢有緩和跡象，降低黃金的避險吸引力，同時市場等待聯儲局本周的利率決議，金價周一跌至每安士4,000美元以下。AASTOCKS ・ 1 天前
《大行》高盛：滙控(00005.HK)上季收入強勁 調高今年淨利息收益指引
高盛發表報告，滙豐控股(00005.HK)中午公布第三季業績，按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達91億美元，較該行原預測及市場共識分別高出7%和9%，主要受惠於收入表現優於預期。收入增長由銀行業淨利息收入及非銀行業淨利息收入雙雙超出預期所推動。成本及信貸撥備大致符合預期。此外，普通股一級資本比率(CET 1)為14.5%，亦符合市場預期。 該行指，滙控上調2025財年有形股本回報率(ROTE)至「中等雙位數」(14%-16%)或更高(市場共識為16%)，並維持2025至2027財年ROTE「中等雙位數」的展望(2026-2027財年市場平均預期為15.7%)；滙控亦上調2025財年銀行業務淨利息收益指引至430億美元或以上，此前約為420億美元(市場共識為425億美元)。 滙控維持2025財年成本增長目標約3%，即總營運支出達335億美元(市場共識為333億美元)，並計劃於2026年底前實現成本節約15億美元，預期2025財年信貸成本約為40個基點(市場共識略高於40個基點)，中期信貸成本指引維持在30至40個基點。 高盛表示目前無對滙控給予投資評級。而滙控本AASTOCKS ・ 23 小時前
4新股同日招股 小馬撼文遠 旺山旺水首天孖展超購43倍
香港昨天再迎來4隻新股加入招股戰團，合共籌近149億，同期共有5隻新股招股。當中包括在美上市的中國自動駕駛公司小馬智行（2026.HK）和同業文遠知行（0800.HK），齊齊出閘爭奪資金，兩企合計集資規模逾106億元。彭博報道，網約車平台Uber正考慮認購兩者。信報財經新聞 ・ 12 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 1 天前