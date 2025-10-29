OpenAI將重組為公益公司 微軟持股27%

（法新社舊金山28日電） 微軟今天宣布與OpenAI達成協議，讓這家人工智慧（AI）公司能重組成為公益公司。根據OpenAI官網，微軟將持有重組後OpenAI約27%的股份。

這是OpenAI在轉型為「公益公司」（public benefit corporation）結構過程中的重要一步。

ChatGPT開發商OpenAI同時承諾，將從微軟購買2500億美元的Azure雲端服務。不過，微軟將不再擁有作為OpenAI計算資源供應商的「優先購買權」。

根據協議，微軟對OpenAI模型與產品的智慧財產權將延長至2032年。

兩家公司在聯合聲明中表示：「隨著我們進入合作的下一階段，我們簽署了一項新的最終協議，在既有基礎上深化合作，為雙方的長期成功奠定基礎。」

據兩家公司透露，監管機構已批准這項安排。

微軟是OpenAI的重要投資者。隨著生成式人工智慧掀起全球熱潮，OpenAI成為該領域的主要推動者，而矽谷普遍認為這項技術將很快改變人們的日常生活。

然而，在執行長OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）的領導下，OpenAI近年來逐漸尋求與其他公司擴大合作，外界因而質疑其與微軟的合作關係是否仍然穩固。

這段合作始於2019年，當時微軟向2015年由馬斯克（Elon Musk）等科技名人創立的小型AI研究組織投資 10億美元。

微軟在2021年透過追加資金進一步加深與OpenAI的合作承諾，並在2023年1月再次投資，據報金額達100億美元。這筆投資是在2022年11月OpenAI推出聊天機器人 ChatGPT並引發爆炸性人氣之後進行。