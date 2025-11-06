OpenAI尋求美國政府提供貸款擔保 以擴大AI投資

針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
（法新社舊金山5日電） ChatGPT開發商OpenAI正尋求美國政府的支持，為該公司大規模基礎建設擴張計畫提供貸款擔保。這項擴張計畫規模最終將超過1兆美元。
OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）在「華爾街日報」（Wall Street Journal）商業論壇上指出，鑑於人工智慧（AI）資料中心壽命的不確定性，政府的支持有助於吸引AI運算與基礎設施所需的巨額投資。
她說：「我們正在尋求包括銀行、私募基金，甚至政府在內的生態系統支持。」
佛萊爾解釋說，若有聯邦貸款擔保，將能「大幅降低融資成本」，讓OpenAI及其投資者能以較低利率籌措更多資金，以達成公司的宏大目標。
此一提案對矽谷科技巨頭來說相當罕見。理論上，若政府提供擔保，OpenAI的借貸成本可望降低，因為公司若違約，政府將承擔部分損失。
同時，貸款擔保也將擴大OpenAI可借貸的金融機構範圍，許多銀行與投資機構受高風險放貸限制，目前難以提供相關資金。
OpenAI此舉正值該公司在打造運算基礎設施上大舉支出之際，引發外界質疑其如何回收龐大投資成本。
根據部分估算，OpenAI光是今年在基礎設施方面的承諾金額約達1兆美元，其中包括與甲骨文（Oracle）合作的3000億美元計畫，以及與甲骨文與日本軟銀（SoftBank）共同推動的5000億美元「星際之門」（Stargate）計畫。
儘管OpenAI今年營收預估達數百億美元，對一家新創公司而言已相當可觀，但仍遠不足以支應其先進聊天機器人所需的龐大運算成本。
