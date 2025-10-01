OpenAI推出Sora 2短影音平台 堪稱AI版TikTok

（法新社舊金山30日電） OpenAI今天發布旗下迄今最先進的影片生成模型Sora 2，同時推出一款類似TikTok的社群應用程式（App），用戶可透過被稱為Cameo的功能將自己嵌入人工智慧（AI）創作的場景中。

開發生成式聊天機器人ChatGPT的OpenAI形容，這次發布是AI在創造逼真影片能力方面的一大躍進。

OpenAI表示，這套系統現在可以生成同步的對話、音效和符合物理定律的動作。

OpenAI指出，「Sora 2可以做到對於早期影片生成模型來說極其困難，甚至在某些情況下完全不可能做到的事情」，並舉例說明，例如捕捉奧運體操動作或籃球動作。

廣告 廣告

OpenAI表示，與早期會「扭曲物體和並讓現實變形」以滿足文字指令的系統不同，Sora 2更能遵循現實世界的物理法則。

Sora 2取代了去年的Sora，代表著自2022年ChatGPT推出以來，AI軍備競賽中的最新一輪攻勢。

OpenAI在影片生成領域面臨來自谷歌（Google）、Runway AI和Midjourney的激烈競爭，這些公司都提供能在幾秒鐘內生成短片的應用程式；這些工具被視為人類創作內容的潛在替代品，既受推崇也令人擔憂。

或許比Sora 2本身更令人驚訝的，是獨立的社群應用程式Sora，這個平台將允許用戶以OpenAI所說，無論外觀還是聲音的「卓越的擬真度」，在AI生成的影片中出現。

這款應用程式目前僅在美國和加拿大以邀請制方式提供。

Sora 2影片生成器最初將免費提供，且「限制寬鬆」，不過使用量將受到影片生成所需運算能力不足的限制。

在這款應用程式上，用戶可以在類似TikTok或Instagram Reels的動態消息中分享他們的創作。