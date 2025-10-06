OpenAI政策急轉彎！AI「Sora2」涉侵權日本動漫IP，執行長仍看好「同人作品」新型態

OpenAI 旗下影音生成模型 Sora 2 在今年 9 月 30 日時展開邀請測試，但推出不到 1 週，OpenAI 就因版權內容引起的爭議，緊急轉彎修改政策。許多人認為，是因為目前網路上大量出現和日本大各知名 ACG IP 有關的影片，讓 OpenAI 在 10 月 3 日火速發出新公告，確認調整對版權內容的使用規範，防止潛在的法律訴訟風險。

鬼滅近期熱度，也是 Sora 生成作品的熱門選擇之一。（圖源：鬼滅之刃 官方劇照）

整起爭議的引爆點，在於不少使用者發現新的「Sora 2」模型，可以生成日本動漫和遊戲角色，像是《寶可夢》、《瑪利歐》、《鬼滅之刃》、《七龍珠》等的影片，且細節都十分精緻，還可以準確的自動配音，導致出現許多惡搞影片，以及粉絲幻想過的各種 IF 路線。甚至有人生成一段 OpenAI 執行長 Sam Altman 被皮卡丘包圍，說出：「希望任天堂不要告我」的影片來諷刺版權問題。

Sora 2 最初對版權內容採取「預設允許、需主動退出」（Opt-out）的寬鬆政策，代表版權方不同意的話，需要自己提出申請，OpenAI 才會採取行動禁止生成相關版權內容。但先前 Sora 2 就被發現，推出時就已經無法生成像是迪士尼，以及漫威旗下所以英雄...等的美國版權，被認為很可能是早在 Sora 1 的時候就已經談好。

版權爭議發酵後，Sam Altman 於官方部落格上表示，雖然他熱見於看到這種新型的「同人作品」方式，但還是決定讓未來 ACG 在內等版權內容政策，比照名人肖像，全面改為「主動同意」（Opt-in）模式，也就是除非版權方明確授權使用，否則 Sora 2 將會拒絕生成相關版權內容。Sam Altman 特別感謝了日本的創意產業，並承諾將提供版權方更準確的控制權，目前也正在計劃全新型態的營利模式，將部分影片生成的收益與同意被使用的版權方分享。

