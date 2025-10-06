中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
OpenAI政策急轉彎！AI「Sora2」涉侵權日本動漫IP，執行長仍看好「同人作品」新型態
OpenAI 旗下影音生成模型 Sora 2 在今年 9 月 30 日時展開邀請測試，但推出不到 1 週，OpenAI 就因版權內容引起的爭議，緊急轉彎修改政策。許多人認為，是因為目前網路上大量出現和日本大各知名 ACG IP 有關的影片，讓 OpenAI 在 10 月 3 日火速發出新公告，確認調整對版權內容的使用規範，防止潛在的法律訴訟風險。
整起爭議的引爆點，在於不少使用者發現新的「Sora 2」模型，可以生成日本動漫和遊戲角色，像是《寶可夢》、《瑪利歐》、《鬼滅之刃》、《七龍珠》等的影片，且細節都十分精緻，還可以準確的自動配音，導致出現許多惡搞影片，以及粉絲幻想過的各種 IF 路線。甚至有人生成一段 OpenAI 執行長 Sam Altman 被皮卡丘包圍，說出：「希望任天堂不要告我」的影片來諷刺版權問題。
Sora 2 最初對版權內容採取「預設允許、需主動退出」（Opt-out）的寬鬆政策，代表版權方不同意的話，需要自己提出申請，OpenAI 才會採取行動禁止生成相關版權內容。但先前 Sora 2 就被發現，推出時就已經無法生成像是迪士尼，以及漫威旗下所以英雄...等的美國版權，被認為很可能是早在 Sora 1 的時候就已經談好。
版權爭議發酵後，Sam Altman 於官方部落格上表示，雖然他熱見於看到這種新型的「同人作品」方式，但還是決定讓未來 ACG 在內等版權內容政策，比照名人肖像，全面改為「主動同意」（Opt-in）模式，也就是除非版權方明確授權使用，否則 Sora 2 將會拒絕生成相關版權內容。Sam Altman 特別感謝了日本的創意產業，並承諾將提供版權方更準確的控制權，目前也正在計劃全新型態的營利模式，將部分影片生成的收益與同意被使用的版權方分享。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Snapdragon 8 Elite 旗艦芯配 200MP 主鏡頭，HONOR 500 Pro 曝光!
根據知名爆料渠道 SmartPikachu 的最新消息，HONOR 500 系列將配備Snapdragon 8 Elite 處理器，及延續系列經典的 200MP 高畫質主鏡頭配置，有望成為最強中階手機之一。Mobile Magazine ・ 9 小時前
粉餅推介2025｜5款平價開架粉餅大評比 低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/「這個品牌」下巴位會脫妝｜美編實測
平價開架粉餅大評比！香港最近天氣能用「潮濕焗熱」四個字來概括，化妝的女生們應該最能體會。尤其是底妝，這種天氣簡直是考驗化妝品實力的耐力賽。想要貼服又持久的妝容除了做好基礎護膚外，選擇一款適合自己膚質的功能性粉餅更是不可或缺，讓你隨時隨地都能輕鬆補妝，重現清新妝感。今次Yahoo美編為大家實測5款開架粉餅，屬於價錢皆$160以下的平價粉餅推介，全部主打強力控油持妝。這次針對遮瑕度、持妝力、控油力、防水力以及滋潤度進行全面實測，一起來看看每一款的真正實力！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣
索尼旗下 PlayStation 平台過去以其眾多高品質的第一方獨佔大作稱霸市場，除了遊戲玩法本身外，敘事部分更是能帶給玩家宛如觀賞好萊塢大片般的沉浸體驗。然而，最近外媒 IGN 的一名編輯卻發文直言，他對 PlayStation 近幾年的第一方遊戲劇情感「膩了」，因為主題全部都太過重複，不是復仇就是悲傷類型。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後
OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
婚後幸福肥！泫雅臉變圓潤又被猜懷孕
[NOWnews今日新聞]南韓女星泫雅因火辣身材與性感舞姿，而有「小野馬」的稱號。而一直以來都保持纖細身材的她，婚後開始出現幸福肥。近日與丈夫龍俊亨一起現身仁川國際機場時，似乎又發福許多，不只被拍到雙...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露
推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
VPN優惠｜Proton VPN 激罕三折優惠！每日只要 $0.76 就有高速安全上網
面對日益猖獗的網絡監控和資料外洩，保護網上私隱不再是選擇，而是必需。Proton VPN 激罕限時直減 70%！是次優惠力度超罕見，月費低至 HK$23 就能將複雜的網絡安全，化為一鍵解決的簡單動作。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
蒙古戈壁發現 14 萬年前人類歷史的石器工具
一項突破性的研究顯示，古代人類群體曾在蒙古戈壁沙漠居住，當時這裡是一片湖泊和濕地的繁榮景觀。這項研究發表於 P […]TechRitual ・ 22 小時前
Roland 重拾傳承價值，超越純粹商業考量
Roland 若只發佈過 TR-808，這家公司依然值得在音樂設備殿堂中佔有一席之地。TR-808 可說是自電 […]TechRitual ・ 21 小時前
劏房學生踏上紅館舞台演奏小提琴 李家超：冀精準扶貧助年輕人力爭上游
政府於2022推出「共創明『Teen』計劃」，透過政、商、民三方協作，幫助來自弱勢社群家庭的學生擴闊視野，定下目標。當年行政長官李家超上任後，到深水埗一間劏房探望一名叫李靖甫的中二生，也是首屆計劃的學員。時隔3年，李同學已踏上紅館舞台，在國慶文藝晚會中與著名小提琴家姚珏和香港弦樂團同台演出。李家超日前出席文藝晚會時，重am730 ・ 17 小時前
Unity爆嚴重資安漏洞！逾7成熱門手遊恐受影響，Steam與微軟緊急應變
知名遊戲引擎大廠 Unity，最近公開一項關於引擎嚴重的安全漏洞，編號為 CVE-2025-59489。根據官方資訊，該漏洞會影響從 Unity 2017.1 版本之後，所有以 Unity 引擎開發的 Android、Windows、Linux 和 macOS 遊戲。由於 Unity 在遊戲開發者之中相當受到歡迎，因此目前已經有不少 PC 遊戲先行下架修改。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Tesla 申請可充氣 Cybertruck 尾翼專利以提升拖曳效率
Tesla 最近正在探索一個新穎的解決方案，旨在應對其 Cybertruck 最大的挑戰之一：拖曳效率。這家汽 […]TechRitual ・ 1 天前
自動駕駛卡車提升美國運輸能力
美國陸軍可能很快就會獲得具有自動駕駛能力的新型重型卡車。根據新合約，由 Oshkosh Defense 開發的 […]TechRitual ・ 22 小時前
中國展開歷史性北極探險，搭載載人及無人潛水器
中國最近完成了其第十五次也是規模最大的北極海洋科學考察，這次考察中成功實現了首次在北極冰下的載人深潛任務。這項 […]TechRitual ・ 17 小時前
約會「不吸引的人」就不怕被傷害？「Shrekking史力加戀愛」剖析，以為降低情感風險其實更危險｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
在當今講求效率與規避風險的時代，一種名為「史力加戀愛」（Shrekking）的戀愛策略在網絡悄然興起。此概念源自《史力加》中那位外貌獨特卻內心溫柔的怪物主角，主張選擇外貌偏離主流審美「醜男」作為伴侶，以降低情感風險，建立更穩定的親密關係。支持者認為，此類「醜男」伴侶更懂得珍惜感情，忠誠度更高，且更重視真誠相待。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」
還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起熱議。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時
最近微軟調漲旗下遊戲訂閱服務 XGP 月費的決定不但震驚了全球玩家，也引起了玩家們的不滿與引爆退訂潮，大家都認為這次的漲幅真的太高了。沒想到，微軟最近竟又被爆料，其實他們正在準備推出免費的雲端遊戲串流功能，讓玩家們不用訂閱 XGP 就能免費透過雲端串流玩遊戲，只是必須要看廣告，並且每月只能雲端遊玩 5 小時。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Xiaomi 15T 與 Xiaomi 15T Pro 的選擇調查
上星期，小米 Xiaomi 發佈了兩個重要消息——17 系列旗艦手機及 15T 系列旗艦殺手。現在，將焦點放在 […]TechRitual ・ 1 天前
十一中秋假期前半程交通出行數創新高 破12億人次
【on.cc東網專訊】交通運輸部周日（5日）發布消息，十一、中秋假期前半程全社會跨區域人員流動量再創歷史新高，累計約12.43億人次，日均值超過3.1億人次，展現出強勁的出行活力。港珠澳大橋珠海公路口岸亦迎來跨境出行熱，在假期前4天錄得出入境車流逾8.98萬輛次。on.cc 東網 ・ 10 小時前