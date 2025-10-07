OpenAI營運長西莫：AI投資潮不是泡沫 而是新常態

（法新社舊金山6日電） OpenAI營運長、實質上的二號人物西莫（Fidji Simo）今天說，當前對人工智慧基礎設施的龐大投資並非泡沫，而是為了滿足用戶需求急速攀升所帶來的「新常態」。

西莫這位出生在法國的OpenAI高層接受法新社訪問時，發表了上述看法。這是她上任OpenAI應用事業部營運長（COO），掌管包括核心產品ChatGPT在內業務以來，首次接受媒體專訪。

過去數週，在OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）帶領下，OpenAI持續大舉投資資料中心與AI晶片，儘管AI產業在收支平衡上仍看不到明顯曙光，資本布局依然方興未艾。

廣告 廣告

對於AI投資熱是不是「泡沫」，西莫說：「目前我們看到的是對運算能力投入大量資本，而我們在滿足許多用戶所需的運算能力方面表現得非常不足。以影片AI生成工具Sora為例，用戶需求遠超過我們目前能夠提供的服務能力。」

她說：「從這個角度來說，我一點也不認為這是泡沫，而是新常態。我相信，全球即將認知到運算能力會是未來最具戰略價值的資源。」

至於如何看待外界憂心AI風險，西莫說：「我的工作重點，就是確保這項科技能發揮正面力量，同時設法降低帶來的不利影響。

她說：「以心理健康為例，我聽到很多使用者表示，在遇到人生困難時，他們會透過ChatGPT尋求建議，因為身邊不一定有其他可談心的人。畢竟，現在很多人沒辦法負擔心理諮商費用。」

西莫談到智慧AI的下一步會是什麼時說：「我認為，未來AI的重大突破，在於模型能夠主動理解你的目標，甚至協助你主動完成。」

她說：「（AI）不只是回答你的問題，不只是能與你對話，而是會主動提出解決方案，像是：『你告訴我希望跟太太多點相處時間，那麼有一些週末小旅行可能很適合，我知道規劃起來很繁瑣，所以我已經幫你規劃行程並完成預訂，你只要輕點一下按鈕就能完成所有手續。』