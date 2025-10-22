OpenAI發表Atlas搜尋瀏覽器 正面挑戰Google

（法新社舊金山21日電） 聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天宣布推出名為Atlas搜尋瀏覽器，運用其人工智慧（AI）技術，直接挑戰谷歌（Google）Chrome。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在一場線上發表會中表示：「這是一款以ChatGPT為核心、由AI驅動的網頁瀏覽器。」

OpenAI近來加強對Google的挑戰，而Google則迅速在其搜尋與各項平台中強化AI功能回應。

阿特曼與多位高層在發表會中展示了一種「代理」（agent）模式功能，這種模式允許聊天機器人代表使用者進行搜尋。

阿特曼說，在代理模式中，ChatGPT能自行使用瀏覽器上網搜尋，並提供搜尋結果。

他說，「它就像在幫你點擊操作、處理資料…你可以選擇觀看或不看它的操作過程，但它會自動上網替你完成搜尋。」

根據阿特曼的說法，Atlas今天將首先在蘋果（Apple）作業系統的電腦上免費推出，但代理模式只開放給ChatGPT付費版Plus或Pro的用戶使用。

阿特曼說，「我們希望能儘快把這項服務帶到視窗（Windows）和行動裝置上」，但未提供具體時程。

他說：「這個專案仍在早期階段。」

這次發表會也展示部分Atlas功能，似乎與目前Google Chrome與微軟Edge的搜尋瀏覽器現有功能相似。

市場研究公司Emarketer科技分析師彭恩（Jacob Bourne）說：「OpenAI推出的瀏覽器勢必會對Google造成壓力…這是AI競賽中的又一步，科技公司正努力讓自家AI成為使用者接觸網際網路的第一入口。」

彭恩指出，OpenAI有機會藉由ChatGPT的高人氣吸引使用者轉向使用Atlas。

然而，他表示Google在瀏覽器基礎設施與使用者規模上仍有巨大優勢，關鍵在於Atlas能否承受Google等級的使用者流量壓力。（編譯：徐睿承）