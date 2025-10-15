「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
OpenAI 五年發達大計，年收 130 億如何應付一萬億美元的未來開支？
AI 巨頭 OpenAI 年收入雖然高達 130 億美元，但公司已承諾在未來十年投入超過一萬億美元（US$1,000,000,000,000）用於基礎設施建設，因此形成巨大的資金缺口。金融時報引述消息指，OpenAI 為應對此挑戰而制定一項五年計劃，旨在開拓多元化收入來源，確保其在 AI 競賽中的領先地位。
OpenAI 目前的年收入約為 130 億美元，其中高達 70% 來自 ChatGPT 的個人訂閱服務。然而，亮麗收入的背後是巨大的開支與虧損。僅在 2025 年上半年，公司營收約 43 億美元，但同期虧損高達 25 億美元，研發成本更是達到 67 億美元，這反映出 AI 模型開發和營運所需的高昂成本。
為支撐其雄心勃勃的發展藍圖，OpenAI 已和多家科技巨頭達成協議，鎖定了超過 26 吉瓦（gigawatts）的計算能力，合作夥伴包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）及甲骨文（Oracle）。這些交易的總成本在未來十年預計將超過 1 萬億美元，遠高於公司目前的收入水平。
五年發達大計
為彌補龐大的資金缺口，OpenAI 正積極探索新的商業模式和融資渠道：
拓展企業與政府服務：為政府和企業提供更客製化的AI產品，以開拓高價值的商業合約。
開發新產品與服務：利用影片生成模型 Sora 和 AI 代理創造更大 API 需求。
進軍消費硬件：與前蘋果設計師 Jony Ive 合作，推出消費級硬件產品。
電商與購物整合：近期與沃爾瑪等零售商合作，在 ChatGPT 中引入購物功能，讓用戶可以直接瀏覽和購買商品。
成為基礎設施供應商：計劃透過與軟銀集團、甲骨文等企業合資的「星際之門」（Stargate）數據中心項目，將自身的計算能力供應給其他公司。
OpenAI 大到不能倒？
OpenAI 的成敗不僅關乎自身，也牽動著整個 AI 產業鏈。許多美國大型企業已深度依賴 OpenAI 的技術來履行其核心業務合約。分析指出，如果 OpenAI 無法建立可持續的商業模式，其潛在的失敗可能會對嚴重依賴 AI 熱潮的美國市場造成連鎖反應，甚至引發市場動盪。這場萬億美元的豪賭，結果將在未來五年逐漸揭曉。
OpenAI has five years to turn $13 billion into $1 trillion
OpenAI makes five-year business plan to meet $1tn spending pledges
OpenAI 夥拍博通自研 AI 晶片，終極劍指 250GW 帝國的萬億美元 AI 賭局
