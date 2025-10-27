焦點

葉劉淑儀棄選　縱橫政壇半世紀　金句節錄

Yahoo Tech HK

OpenAI 似乎在打造 AI 音樂生成工具，為人聲伴奏或為影片添加音樂

據稱找到了茱莉亞學院的學生合作建立訓練數據。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
OpenAI 似乎在打造 AI 音樂生成工具，為人聲伴奏或為影片添加音樂
OpenAI 似乎在打造 AI 音樂生成工具，為人聲伴奏或為影片添加音樂

The Information 日前報導稱，OpenAI 正在籌備一款能基於文字或音訊提示生成音樂的 AI 工具。根據 OpenAI 的構想，該工具能為人聲伴奏或為影片添加音樂。他們似乎已經找到音樂名校茱莉亞學院合作，在後者學生的協助下建立訓練數據。

目前尚不清楚該計畫具體進展到什麼樣的程度，但這其實並非 OpenAI 首次在音樂領域嘗試。過去他們也有推出過 MuseNet、Jukebox 模型，但激起的水花不大，在影響力上未必能勝過 Suno、ElevenLabs 等新創公司的產品。如今 AI 生成的內容已大量湧入串流平台，在 Spotify、Deezer 等服務每天上傳的音樂中，AI 作品已經佔據了不低的比例。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

11 travel

其他人也在看

曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm

曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm

泰國曼谷又有新酒店！位於曼谷蘇坤逸區（Sukhumvit）的KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton，不但是希爾頓Curio系列在泰國的首間酒店，更以現代設計融合在地文化，打造出獨具風格的精品住宿體驗。酒店地理位置優越，步行至BTS Phrom Phong站或Emsphere商場只要約5分鐘，無論是交通或購物都非常方便。每晚房價也相當抵住，人均只要$539.5起就可以住到Hilton新酒店！

Yahoo 旅遊 ・ 50 分鐘前
AI 應用程式提供度假照片販賣服務

AI 應用程式提供度假照片販賣服務

隨著科技的進步，假裝財富的行為已經成為一門大的生意。從購買名牌仿品到租用私人飛機的「場景」拍攝，近年來，越來越 […]

TechRitual ・ 10 小時前

防治蟲鼠督導委員會特別會議　加強跨部門防控基孔肯雅熱

【Now新聞台】防治蟲鼠督導委員會召開特別會議，加強跨部門防控基孔肯雅熱。 環境及生態局召開政府跨部門防治蟲鼠督導委員會特別會議，敦促各部門加強防蚊、滅蚊。重陽節期間，食環署會加強公眾墳場及骨灰安置所的潔淨及防治蚊患工作，呼籲市民合作，掃墓後清除積水及清理垃圾，避免蚊蟲滋生，亦已通知私人墳場負責人，促請他們採取相應防蚊措施。#要聞

now.com 新聞 ・ 12 小時前
Tesla 2018 績效獎勵計劃獲得 SBA 支持

Tesla 2018 績效獎勵計劃獲得 SBA 支持

根據 SBA 的支持，Tesla 在 2018 年的表現獎勵提案獲得批准，並且在 2024 年的股東投票中再次 […]

TechRitual ・ 4 小時前
The Boring Company 自動駕駛 Tesla 提供平穩無需手動操作的乘坐體驗

The Boring Company 自動駕駛 Tesla 提供平穩無需手動操作的乘坐體驗

目前在拉斯維加斯大道上運行的電動車，正為遊客提供往返主要景點的服務，未來有可能將服務範圍擴展至機場。這項計劃將 […]

TechRitual ・ 14 小時前
Qualcomm 將手機晶片轉型為 AI 晶片以與 Nvidia 競爭

Qualcomm 將手機晶片轉型為 AI 晶片以與 Nvidia 競爭

Qualcomm 正在推出一對新的 AI 晶片，以挑戰 Nvidia 在市場上的主導地位。在本週一，Qualc […]

TechRitual ・ 8 小時前
Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾

Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾

BLACKPINK Jisoo亞洲巡演高雄首站，舞台造型再度封神！除了由MARRKNULL訂製的酒紅表演服，Jisoo更以逾200,000元港幣Cartier珠寶點亮全場——經典LOVE Unlimited白色黃金手鐲與Trinity枕形鑽石耳環一併加持，盡現女團主角的精緻奢華格調。

Yahoo Style HK ・ 50 分鐘前
旅行穿甚麼鞋？5大推薦：On Cloud 5/Allbirds Tree Runners/Hoka Transport/Nike Motiva/Rothy's The Flat

旅行穿甚麼鞋？5大推薦：On Cloud 5/Allbirds Tree Runners/Hoka Transport/Nike Motiva/Rothy's The Flat

想要完美的旅行體驗，一對好鞋絕對是關鍵！無論探索歐洲古城的石板路、漫步亞洲繁華街頭，或是征服旅途中的自然步道，雙腳的舒適度直接影響整個旅程的質素。根據專業評測機構和旅遊達人的實際測試，一對優質的旅行鞋需要具備輕巧、透氣、支撐力強、百搭易襯等特質。以下精選5款經過專業測試和用戶驗證的頂級旅行鞋款，每一對都能讓您告別腳痛煩惱，盡情享受每一步旅程。

Yahoo 旅遊 ・ 51 分鐘前
美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示

美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示

美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示

TechRitual ・ 5 小時前
Tesla Optimus 現身時代廣場 派發萬聖節糖果

Tesla Optimus 現身時代廣場 派發萬聖節糖果

Tesla 的人形機器人 Optimus 最近在其最新的工作任務中現身，這次卻不是在公司的製造或生產設施內，而 […]

TechRitual ・ 5 小時前
Cantor Fitzgerald 調整 Tesla 目標價至 $510 主要依賴 Cybercab、Semi 及 AI 進展

Cantor Fitzgerald 調整 Tesla 目標價至 $510 主要依賴 Cybercab、Semi 及 AI 進展

該公司指出，Cybercab、Semi 及 Optimus 的即將生產里程碑是其調整估值的主要驅動因素。這些創 […]

TechRitual ・ 11 小時前
LexisNexis 執行長表示 AI 法律時代已經來臨

LexisNexis 執行長表示 AI 法律時代已經來臨

今日，我與 LexisNexis 的首席執行官 Sean Fitzpatrick 進行了對話。LexisNex […]

TechRitual ・ 6 小時前
富豪．山峯四房分層戶3900萬標售 呎價2.4萬｜沙田新盤

富豪．山峯四房分層戶3900萬標售 呎價2.4萬｜沙田新盤

由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作發展的沙田九肚山麗坪路23號「富豪．山峯」今日(27日)招標售出1伙分層戶，為第8座9樓A單位，實用面積約1,623方呎，屬四房兩套間隔，成交價3,900萬元，呎價約24,030元，成交期為180日。以上售價並不包括車位，惟買家可享有一個住宅車位的認購權。 富豪物

am730 ・ 12 小時前
小米繼續對標 Apple，疑似小米17 Air READY!!! 預計有 eSIM + 2個鏡頭以上，明年發佈

小米繼續對標 Apple，疑似小米17 Air READY!!! 預計有 eSIM + 2個鏡頭以上，明年發佈

文章來源：Qooah.com 在小米 17 系列明確將 iPhone 17 列為對標目標後，小米又有新動作，疑似啓動小米 17 Air 機型的研發工作，目前該機型已處於評估階段，行業及消費者普遍預計其將於明年正式推向市場，進一步完善小米高階旗艦產品矩陣。 此次小米 17 Air 的相關資料，由數碼博主 @智慧皮卡丘 率先爆料。該博主在社交平台發帖透露，某手機廠商正在對一款輕薄旗艦機型進行評估，從核心規格來看，該機將搭載 2 億像素高清主鏡，能為用戶帶來更出色的拍攝解析力，同時支援 eSIM 技術，這一設計不僅可減少機身開孔、優化內部空間，還能提升規格的防水性能與一體化美感。此外，機型配備 6.6 吋大 R 角面板，搭配一體冷雕工藝打造的機身，既保障了握持舒適度，又強化了外觀精緻感，結合博主在內容中給出的「17 Air」等暗示，外界普遍認為這款評估中的機型正是小米 17 Air。 值得關注的是，在此前 Apple 新 iPhone 系列發佈後，小米集團高管盧偉冰曾公開表達對 iPhone Air 的看法。他直言 iPhone Air「非常驚艷」，並判斷該機型「有可能重新激活超薄手機市場」

Qooah.com ・ 13 小時前
Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！

Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！

為慶祝荷蘭繪本大師 Dick Bruna 筆下的小兔 Miffy 誕生 70 週年，Casetify 特別以復古郵票與手寫情書為主題，推出充滿童真與溫度的聯乘系列，帶你重拾紙筆傳情的浪漫年代！

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
OnePlus 15 相機性能測評報告

OnePlus 15 相機性能測評報告

OnePlus 15 相機性能測評報告

TechRitual ・ 10 小時前
iPad Pro 2027 將搭載 M6 處理器及蒸氣室技術

iPad Pro 2027 將搭載 M6 處理器及蒸氣室技術

Apple 的 iPad Pro 預計在 2027 年將會有顯著升級。根據 Bloomberg 的分析師 Ma […]

TechRitual ・ 16 小時前
M5 MacBook Pro 換電池唔使拆觸控板，但過程仍繁瑣且原廠替換件必須連鍵盤購買

M5 MacBook Pro 換電池唔使拆觸控板，但過程仍繁瑣且原廠替換件必須連鍵盤購買

新一代 MacBook Pro 在換用 M5 晶片小小升級效能的同時，更換電池的方式也有了改變。

Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
Nike 發表「動力跑鞋」概念，給你多一組機械小腿、走得更遠、更輕鬆

Nike 發表「動力跑鞋」概念，給你多一組機械小腿、走得更遠、更輕鬆

Nike 運動研究實驗室（NSRL）與機器人合作夥伴 Dephy 共同打造 Project Amplify：全球首個為跑步與步行設計的動力鞋類系統，旨在幫助日常運動員以更少的努力跑得更快、更遠。

Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Tesla Full Self-Driving v14 更新概覽與改進情況

Tesla Full Self-Driving v14 更新概覽與改進情況

Tesla 的完全自動駕駛 (Supervised) v14 已經推出數周，這一版本在半自動駕駛軟件的第四次迭 […]

TechRitual ・ 1 天前