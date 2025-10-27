葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
OpenAI 似乎在打造 AI 音樂生成工具，為人聲伴奏或為影片添加音樂
據稱找到了茱莉亞學院的學生合作建立訓練數據。
The Information 日前報導稱，OpenAI 正在籌備一款能基於文字或音訊提示生成音樂的 AI 工具。根據 OpenAI 的構想，該工具能為人聲伴奏或為影片添加音樂。他們似乎已經找到音樂名校茱莉亞學院合作，在後者學生的協助下建立訓練數據。
目前尚不清楚該計畫具體進展到什麼樣的程度，但這其實並非 OpenAI 首次在音樂領域嘗試。過去他們也有推出過 MuseNet、Jukebox 模型，但激起的水花不大，在影響力上未必能勝過 Suno、ElevenLabs 等新創公司的產品。如今 AI 生成的內容已大量湧入串流平台，在 Spotify、Deezer 等服務每天上傳的音樂中，AI 作品已經佔據了不低的比例。
