OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後

OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。其中一個尚未解決的問題，就是該如何確定 AI 助理的聲音和說話風格。報導指出該款產品的定位是「一個好似朋友的電腦」，而不是「聽起來怪怪的 AI 女友」（望向 Grok）。

與此同時，官方還需要處理潛在的隱私顧慮，因爲這將是一款「始終在傾聽」的裝置。另外爲應對大規模量產後所需的更高算力，OpenAI 在預算上可能也會面臨挑戰。之前在接受採訪時，Jony Ive 和 Sam Altman 曾透露新品既不是手機也不是穿戴裝置。它沒有螢幕，但能感知到周圍的環境和用家活動。存在感不強，你可以將其收入口袋或是隨意地放在桌上。

