OpenAI 員工解釋 ChatGPT Pro 方案限制 引發用戶混淆

OpenAI 近期擴展其定價選項，新增了 100 美元方案。然而，該公司並未清楚說明其與現有 200 美元方案的用量限制差異。OpenAI 員工 Thibault Sottiaux 嘗試解釋，但其說明卻更加深了混淆。

5 月 31 日前用量加倍

根據 Sottiaux 的說法，100 美元方案提供至少十倍於 Plus 的用量，而 200 美元方案則提供至少二十倍。然而，這兩個數字僅反映一個持續到 5 月 31 日的臨時 2 倍用量加倍。此外，200 美元方案自 2 月以來便享有此加倍，但 OpenAI 從未明確記錄。

用量加倍結束後的潛在變動

一旦加倍於 5 月底到期，用量可能分別降至 Plus 用量的至少五倍和十倍。不過，Sottiaux 並未直接證實這些基礎值。

定價頁面資訊造成用戶誤解

混淆始於 OpenAI 的定價頁面列出了「5 倍或 20 倍用量」。Sottiaux 表示，這些誤導性標籤導致許多用戶錯誤地認為，2 倍加倍會使這兩個數字翻倍至十倍和四十倍。實際上，「20 倍」已是 200 美元方案的加倍值，而「5 倍」則代表較便宜方案的基礎值。