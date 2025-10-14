焦點

不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會

OpenAI 夥拍博通自研 AI 晶片，終極劍指 250GW 帝國的萬億美元 AI 賭局

OpenAI 夥拍博通自研 AI 晶片，劍指 250GW 帝國的萬億美元 AI 賭局
OpenAI 夥拍博通自研 AI 晶片，劍指 250GW 帝國的萬億美元 AI 賭局

在人工智能（AI）發展的賽道上，運算力與實力掛鉤。而現今對於運算力需求最大的 OpenAI 就進行了一連串的大動作，揭示其構建一個前所未見的「運算力帝國」的野心，但這場豪賭背後，卻是天文數字般的資金挑戰。

OpenAI 開發 AI 晶片技術護城河

OpenAI 最新宣佈與晶片大廠博通（Broadcom）合作，共同打造客製化的 AI 晶片（或稱 AI 加速器）與系統。根據協議，OpenAI 負責核心設計，而博通則協助將其轉化為實際產品，並預計從 2026 年下半年開始部署，至 2029 年底完成，總規模達到 10 吉瓦（GW）。

此舉標誌著 OpenAI 的一個關鍵戰略轉向：不再僅僅滿足於向市場龍頭輝達 NVIDIA 採購 GPU，而是要親自下場設計專為其大型語言模型優化的硬體。這有助於降低長期成本、提升能源效益，並從根本上構建自己的技術護城河。

除了與博通的合作，OpenAI 的算力擴張計畫是多線並行的：

• NVIDIA（輝達）： 雖然仍是主要供應商，但關係更深化。NVIDIA 將向 OpenAI 投資最高 1,000 億美元並提供 10GW 的 AI 基礎設施。

• AMD（超微）： 簽訂了 6GW 的運算能力協議，OpenAI 可能為此支付數十億美元，並有機會入股 AMD 最多 10%。

• Oracle（甲骨文）： 透過與多家企業合資，投資額達 5,000 億美元的「星門計畫」，OpenAI 已鎖定 4.5GW 的數據中心容量。

這些部署計畫的啟動時間點，密集地集中在 2026 年下半年，預示屆時 OpenAI 的算力將迎來一波爆發性增長。

250GW 的終極目標與萬億美元的挑戰

OpenAI 執行長 Sam Altman 的終極藍圖更為驚人，Fortune 引述說法是在未來八年內，Altman 計劃將算力從今年底預計的 2GW，提升至 250GW，增長超過百倍。這個數字約等於美國全國發電量的五分之一，其背後的建置成本估算高達 10 萬億美元。

這筆資金遠非任何單一投資者或公司本身能夠負擔，更遑論以 OpenAI 今年預估的 130 億美元營收，簡直是杯水車薪。Altman 承認必須開發「新的融資工具」來填補這巨大的資金缺口，這也暗示未來可能涉及主權基金、超大規模的基建債券，或是更複雜的全球資本合作模式。這場圍繞算力的競賽，不僅是技術之爭，更是一場前所未有的金融博弈。

OpenAI 與 NVIDIA 共同宣佈策略合作項目，計劃部署 10 千兆瓦級的 NVIDIA 系統

NVIDIA is investing up to $100 billion in OpenAI to build 10 gigawatts of AI data centers

OpenAI and Broadcom announce strategic collaboration to deploy 10 gigawatts of OpenAI-designed AI accelerators

OpenAI, Broadcom Forge Multibillion-Dollar Chip-Development Deal

