OpenAI 指約 0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象 專家憂實際人數或達數十萬︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】OpenAI 公布最新數據，指約有 0.07% 的 ChatGPT 每週活躍用戶出現可能與精神健康危機相關的跡象，包括躁狂、精神病或有自殺念頭。公司表示，人工智能聊天機械人能識別並回應這類敏感對話。

0.15% 用戶在對話中出現「明確的潛在自殺計劃或意圖」

綜合外媒報道，雖然 OpenAI 強調這類情況「極為罕見」，但有專家指出，即使比例不高，考慮到 ChatGPT 每週活躍用戶達 8 億人，實際人數仍可能高達數十萬。美國加州大學三藩市分校教授 Jason Nagata 表示，「0.07% 看似很小，但在龐大用戶群中，代表的人數其實相當可觀。」他又稱，人工智能可以擴展心理健康支援，但「必須清楚其限制」。

OpenAI 又估計，有 0.15% 的 ChatGPT 用戶在對話中出現「明確的潛在自殺計劃或意圖」跡象。公司指出，最近版本的 ChatGPT 已加入更新，能「更安全和具同理心地回應潛在妄想或躁狂的跡象」，並留意「潛在自殘或自殺風險的間接信號」。此外，ChatGPT 現可將涉及敏感內容的對話「從其他模型轉移至更安全的模型」，並在新視窗開啟。

為加強處理這類情況，OpenAI 已建立一個由全球超過 170 名精神科醫生、心理學家及家庭科醫生組成的專家網絡，分佈於 60 個國家，協助制定應對方案，鼓勵用戶在現實生活中尋求專業協助。

憂精神不穩人士難分辨現實

不過，部分精神健康專家對公司披露的數據表示關注。加州大學法學院人工智能法律與創新研究所主任 Robin Feldman 指出，AI 聊天機械人「會營造出真實的錯覺，這是一種強大的幻象」，令部分精神不穩人士更難分辨現實。她認為，OpenAI 願意公開數據並嘗試改善問題值得肯定，但提醒「即使畫面出現警告訊息，身處風險中的人也未必能意識到危險」。

另外，OpenAI 早前亦面臨法律訴訟。一對美國加州夫婦入稟法院，指控 ChatGPT 在今年 4 月鼓勵他們 16 歲兒子 Adam Raine 自殺，成為首宗針對該公司提起的過失致死訴訟。而在康涅狄格州，今年 8 月一宗疑似謀殺自殺案中，涉案男子曾在網上上載與 ChatGPT 對話內容，懷疑助長了其妄想。