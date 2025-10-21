OpenAI 推出全新 AI 瀏覽器 ChatGPT Atlas

OpenAI 在與 Google 的競爭中，最新推出了一款人工智能驅動的網頁瀏覽器，名為 ChatGPT Atlas，今日正式發佈。該公司在一場直播中宣布了這一消息，並在周二早些時候通過一段神秘的白色螢幕瀏覽器標籤視頻進行了預告。

根據 OpenAI 的說法，ChatGPT Atlas 目前在 macOS 平台上「全球」可用，對於 Windows、iOS 和 Android 的支持則將「即將到來」。

OpenAI 首席執行官 Sam Altman 在直播中表示：「我們希望人們未來使用互聯網的方式… 在網頁瀏覽器中的聊天體驗可以是一個很好的類比。」

除了 Altman，直播描述中還提到 OpenAI 的員工 Will Ellsworth（負責後期訓練研究）、Adam Fry（ChatGPT Search 的產品負責人）、Ben Goodger（曾參與開發 Google Chrome 和 Mozilla Firefox 的員工）、Ryan O’Rouke（界面設計師）、Justin Rushing（曾在 Apple 工作）以及 Pranav Vishnu。

Fry 指出，這款瀏覽器的一大特點是記憶功能，使瀏覽器能夠「更個性化，更有幫助」，另一個特點是代理功能，這意味著「在 Atlas 中，ChatGPT 現在可以為用戶採取行動……它可以幫助用戶預訂餐廳或航班，甚至編輯正在處理的文檔。」

人工智能瀏覽器的競爭已經持續了一段時間，OpenAI 早在 2024 年 7 月便發佈了其搜索引擎原型 SearchGPT。但近幾個月，人工智能驅動的瀏覽器似乎成為了 AI 熱潮的最新前沿。

今年夏天，Perplexity 推出了其備受關注的 Comet 瀏覽器，這是一款旨在簡化用戶瀏覽網頁和完成任務的人工智能解決方案。與其提供一長串 Google 搜索結果不同，Perplexity 提供了一個「答案引擎」，該引擎會鏈接幾個相關網站並生成問題的答案。它還可以掃描所有開放的標籤，總結視頻，清理電子郵件收件箱，甚至在 Amazon 上進行購物。

9 月，Google 宣布將更深入地將其 Gemini 人工智能助手嵌入 Chrome，並計劃在接下來的幾個月內，讓 Gemini 能夠為用戶執行「繁瑣任務」，例如購物、安排約會、預訂等，儘管 Google 拒絕透露具體的發佈日期。

這個故事仍在發展中。

