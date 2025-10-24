OpenAI 改進 ChatGPT 的信息篩選功能

兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
OpenAI 最近推出了一項全新的 ChatGPT 功能，使得在工作區中搜尋信息變得更加便捷，而無需在應用之間切換。這項名為「公司知識」的 ChatGPT 更新，專為商業、企業和教育用戶設計，基於一個版本的 GPT-5，能夠直接與 Slack、SharePoint、Google Drive 和 GitHub 等工具連接，讓聊天機器人能夠在更多來源中搜尋所需答案。
這項功能的目標是讓商業用戶能夠將 ChatGPT 作為一種對話式搜尋引擎，能夠掃描所有可用的工作數據以找到所需信息。早在本月初，Anthropic 也為其 Claude AI 發佈了類似的「技能」工具，以提高 AI 代理在特定工作任務上的能力。
這項更新基於 6 月推出的測試功能，提供比之前的應用連接更全面的體驗。OpenAI 表示，這個基於 GPT-5 的公司知識更新經過專門訓練，可以同時搜尋多個來源，以提供更全面和準確的答案。
OpenAI 在公告中提到：「每個回應都包括清晰的引用，以便用戶了解信息來源並信任結果。」例如，若有即將進行的客戶通話，ChatGPT 可以根據 Slack 的賬戶頻道中的近期消息、與客戶的電子郵件中的關鍵細節、Google Docs 中的最後通話記錄以及自上次會議以來的 Intercom 支援票據中的任何升級來生成簡報。
OpenAI 說明，這項公司知識功能能夠處理模糊問題，例如「我們對明年的公司目標達成了什麼？」通過對不同來源和觀點進行多次搜尋，以解決衝突的細節。根據 OpenAI 的說法，該工具使用日期過濾器，並能夠「在搜尋時思考」，從而找到基於時間的信息。
在開始新的對話時，需要手動選擇公司知識功能，並且在啟用該功能時，ChatGPT 不能搜尋網頁或創建圖表和圖像。OpenAI 表示，即使未啟用公司知識，ChatGPT 仍然可以使用連接的應用回答問題，但「回應不會包含相同的深度或詳細引用」。未來幾個月，預計將擴展公司知識支持至其他 ChatGPT 功能。
