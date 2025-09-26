OpenAI 新推 ChatGPT Pulse，基於個人化資訊為你提供每天開始前的「簡報」

OpenAI 今日正式上線 ChatGPT Pulse，它被稱為 CEO Sam Altman「至今為止最喜歡的功能」。其作用是基於用家跟聊天機器人的對話記錄、電郵、行事曆項目等個人化資訊，在每天開始前給你生成一份卡片式的「簡報」。裡面可能有你今日要參加的會議要點、需處理的待辦事項、學習/健身目標、晚餐建議等內容，只要快速看一眼就能抓到每天的重點。

除了 ChatGPT 總結的資訊外，你也可以自行管理 Pulse 關注、避開的主題。OpenAI 相信這是 ChatGPT 進一步實用化的重要一步，藉此它可以更加融入使用者的生活。不過目前 Pulse 只是單獨向 Pro 訂閱者開放，其他用家何時能體驗還有待確定。

