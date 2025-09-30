回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok
目前僅向美、加使用者開放，而且還是邀請制。
據 Wired 報導，OpenAI 正在籌備一款形式與 TikTok「極為類似」的社交 app。它也是基於垂直介面和滑動導航，但集合的內容都是由公司旗下 Sora 2 模型生成的短影片。至少在上線初期，該平台的內容時長會被限制在 10 秒以內，後續是否會效仿 TikTok 放寬（現已支援最多 10 分鐘）目前還不得而知。此外 OpenAI 還將為其引入身份驗證工具，若用家啟用該功能，Sora 2 便可在生成影片時使用其形象。這也意味著他人在混剪影片時可以標注並使用你的形象，作為安全措施，平台會在形象被使用時推送提醒，即便內容沒有被公開發佈也不例外。
根據 Wired 的說法，新 app 會因版權限制拒絕特定主題的生成要求，但現階段還不清楚該機制的嚴格程度。華爾街日報在其報導中指出，版權持有人可能需要自行選擇退出，才能避免內容出現在 Sora 2 生成的影片之中。至於 OpenAI 為什麼會想要攻入社交領域，可能是因為他們在美國政府對 TikTok 的態度反覆中看到了機會。另外透過為 Sora 添加社交元素，也能進一步吸引人們嘗試這款模型，從而將更多人納入 OpenAI 的整個 AI 生態。
更新：Wired 的消息出來後沒多久，OpenAI 就正式公開了這個新平台。它最終被命名為 Sora，除了分享自己用 AI 生成的影像外，使用者也可透過「客串」（Cameo）和「混剪」（Remix）在他人形象的基礎上進行再創作。值得一提的是，在新 app 中 Sora 2 模型可以生成聲音和畫面，這對 OpenAI 來說算是又一項突破。不過目前 Sora 僅向美國和加拿大的使用者開放，而且只有 iOS 版本，還是邀請制，所以想要體驗的話可能要多給點耐心囉。
