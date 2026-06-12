OpenAI 為 Codex 推出靈活速率重置 AI 價格戰醞釀中
OpenAI 近日為其 AI 編碼代理 Codex 推出全新功能，用戶可將速率限制重置次數儲存起來，隨時按需使用。過去這些重置會自動進行，而新機制提供更大彈性，應對用戶的不同使用需求。
儲存重置次數 邀請好友試用
根據 OpenAI 公佈，Go、Plus、Pro 及 Business 計劃用戶初始可獲一次免費重置。Plus 與 Pro 用戶更可邀請最多三位朋友在兩週內試用 Codex；當受邀朋友發出首條 Codex 訊息後，雙方各得一次額外儲存重置。
暗示降價策略
OpenAI 表示今次改動是響應用戶對靈活性的要求，但同時反映 AI 價格戰可能即將升溫。報道指出，OpenAI 正考慮調低 Token 定價，以吸引 Anthropic 客戶。行政總裁 Sam Altman 最近在活動中承認，AI 成本已成為企業的「巨大問題」，暗示業界需要更具競爭力的定價。
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巴郡新掌舵人Greg Abel大刀闊斧重組投資組合 把61%資產押在5隻股上
在Abel掌舵下，巴郡的投資組合變得高度集中：61%投資資產押在5隻股票上——其中一隻更幾乎可視為壟斷企業。
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「滶蘊」三組大手買家「一客兩食」最大手斥資逾3800萬購兩伙
<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)旗下位於九龍核心傳統低密度地段的超級豪宅「PAVILIA ROSA 滶蘊」單日售出16伙,套現逾2.6億港元。是次銷售錄三組大手買家「一客兩食」,最大手買家斥資逾3800萬港元,購入項目兩個瑰麗級兩房單位。「滶蘊」瑰麗級兩房單位受捧,其中可供發售之 G3 標準單位更率先沽清,該批單位採兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致。今日售出單位實用面積介乎336至585平方呎,成交價由1090.4-2027.8萬港元,呎價由3.2022-3.6522萬港元。售價最高為6樓 G3 單位,實用面積585平方呎,屬兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致,成交價2027.8萬港元,呎價3.4663萬港元。呎價最高為6樓E2單位,實用面積435平方呎,兩房設計,以1588.7萬港元售出,呎價3.6522萬港元。買家種類多元化,包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。據悉,不少買家表示追捧新世界品牌,鍾情「滶蘊」附近國際學校及名校林立,是傳統的「學區房地段」,加上屬全新低密度超級豪宅項目,而且距離九龍塘站僅約7分鐘步程,矜貴罕有。「滶蘊」短短約一周售出
「美國隊長」領軍迎擊巴拉圭：準備戰鬥
【Now Sports】世界盃主辦國之一的美國周五出戰首場D組分組賽鬥巴拉圭，「美國隊長」佩利錫揚言準備就緒：「要以行動證明美國是今屆世界盃爭標勁旅之一。」美國上次主辦世界盃已為1994年，今次與墨西哥、加拿大合辦，佩利錫（Christian Pulisic）認為美國隊眾將有足夠實力，取得佳績，他說：「我們陣容足以與任何一個對手爭勝，要用行動證明美國是今屆世界盃爭標勁旅之一。分組賽有3場比賽讓大家證明我們實力！」美國身處D組，同組有巴拉圭、澳洲、土耳其，首場在洛杉磯鬥巴拉圭，教練普捷天奴說：「巴拉圭在世盃外圍賽已證明是一支很難纏的球隊，我認為將會是一場硬仗。」佩利錫認為普捷天奴的戰術，令球隊發揮潛力，他說：「我們知道已準備好戰鬥，我們不僅僅會踢出亮麗足球而已。」世界盃 美國 對 巴拉圭 - D組Now TV 618台 13/06 09:00直播Now TV 616台 4K直播
餘波未了｜大埔寶湖花園業主聯署 黃碧嬌辭任法團顧問
大埔寶湖花園業主們聯署要求撤銷民建聯大埔南區議員黃碧嬌的屋苑法團榮譽顧問職務，並要求改選法團管理委員會。今日（...
日本散戶瘋搶SpaceX IPO 認購金額衝上22億美元
根據週五 (12 日) 公布的監管申報文件，SpaceX 在日本投資人認購部分募得 22 億美元資金，成為這場全球史上最大規模首次公開募股（IPO）的一環。 這家由馬斯克掌舵，橫跨火箭、衛星與人工智慧領域的科技巨擘，在此次公開發行中，特別為日本市場保留了 1,630 萬股的 A
踢到似淘汰賽！吳賢揆帶病奠勝
【Now Sports】韓國今屆決賽周首仗落後下以2:1反勝捷克，奠勝功臣吳賢揆直言賽前感到不適，帶病下曾懷疑不能上陣。「我無法用言語形容自己的心情。」為太極虎奠勝的吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）賽後顯得激動：「今天，我的體溫曾升至38度，我感到不適。我曾懷疑自己能否落場。感謝我們的工作人員及醫療團隊令事情變得可能。」「能夠在世界盃獻技，本來就是值得感恩的事。作為前鋒我感到釋懷與感恩。」他續說。這場比賽節奏明快，某些階段拳拳到肉，賽後不少球迷在社交媒體留言討論，大讚比賽具可觀性，猶如淘汰賽一樣激烈。韓國教練洪明甫說：「勝利本身令我開懷，更正面是球員贏在沒有放棄。我知道己隊有能力贏波，當比數是1:1時，我告訴球員按照我們持之以恆的踢法。」韓國下一場比賽，是下周四對東道主之一的墨西哥。
銅鑼灣謝斐道「鐵約」舖8,800萬沽 惠康租用逾36年 月租40萬元
連鎖超市租約穩健，「鐵約」舖易獲投資者承接。銅鑼灣謝斐道一個萬呎地舖，近期以約8,800萬元沽出，原業主持貨22年，賬賺2,900萬元或約49%。更多消息：上水藥房街相連舖丟空5年終租出 鐵約租客建行亞洲每月18萬進駐 較舊租金大跌6成手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！上址為銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地下舖位，面積約1萬呎，業主早前以「現狀」部分交吉及部分連同現有租約出售，最初叫價1.5億元，最新減價約6,200萬元或約41%，以約8,800萬元沽出，呎價約8,800元。原業主早於2004年5月斥約5,900萬元購入該舖位，持貨22年轉手，賬面獲利約2,900萬元，期內物業升值約49%。據悉，該舖由惠康自1990年起租用，至今逾36年，現時月租約40萬元，以最新成交價計，新買家可享約5.4厘租金回報。連「鐵約」買賣的舖位一向受長線投資者歡迎，因可享穩定租金回報。所謂「鐵約」並非指租約年期長短，而是多以租客類別區分，「鐵約」的行業大致有幾個類別，包括連鎖便利店、連鎖超市、銀行及老人院等。 延伸閱讀: 美漢大廈 銅鑼廣場 銅鑼
專才客618萬買63 Pokfulam開放式戶 創同類單位5年來新高！原業主仍蝕1球離場
樓市止跌回升，惟早年高位入市業主仍需蝕讓離場。西營盤半新盤63 Pokfulam一個低層開放式單位，新近獲內地專才客以618萬元承接，創同類單位5年來新高。原業主8年前一手買入，仍需蝕約100萬元離場。更多消息：5月內地買家斥203億掃港樓 金額創逾2年新高 這一區二手樓最受歡迎租唔出？炒唔起？藍籌屋苑2房498萬沽 投資者8個月實蝕約12萬離場上述單位為63 Pokfulam 1座低層H室，實用面積264方呎，採開放式間隔，向北望樓景，最新以618萬元成交，實用呎價23,409元，成交價創下同類單位近5年以來的新高。據悉，原業主於2018年以718萬元一手購入該單位，其間曾作內部轉讓，是次轉手賬面蝕讓100萬元或約13.9%。63 Pokfulam由九龍建業發展，位於薄扶林道63號，於2019年入伙。項目設有2座，提供350個單位。根據28Hse網站資料，屋苑目前共10個放盤，叫價580萬元至770萬元， 呎價23,498元至29,070元；16個租盤，叫租18,000元至26,500元，呎租60元至91元。 延伸閱讀: 薄扶林 西營盤 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse A
機場保安犬隻行動小組成立五周年 20隻保安犬負責嗅查工作 可按需要增加
【Now新聞台】機場保安犬隻行動小組成立五周年，舉行多方合作成果展覽。機場保安公司指，現時已增至20隻保安犬，有助加強機場保安，亦加快工作流程。不要看牠們活潑好動，以為牠們很貪玩，要牠們「企定定」，一樣做得到。牠們是受過專業培訓的機場保安犬，行動小組於2021成立，主要於機場非禁區範圍進行巡邏，並執行爆炸品、槍械及彈藥的嗅查工作。機場保安有限公司指，犬隻小組的成立加強了機場的保安，亦令工作流程更順暢，目前20隻機場保安犬足夠應付兩座客運大樓運作，未來可按實際情況再增加。機場保安有限公司行政總裁張德強：「以往機場很多無人認領的行李，有些可能真的遺下了，以往要取痕跡回中心檢驗有沒有爆炸品成分，可能來回都要些時間，起碼10至15分鐘，又要封鎖現場。現在不用，指示犬隻來到一嗅，10多秒已可將現場解封，對整體行動很有幫助，另一方面亦可在形象方面做大使的工作。」上月底開幕的二號客運大樓，這班「毛孩」亦有作出貢獻。機管局行政總裁張李佳蕙：「狗仔隊都貢獻很多，牠需要走到每一個地方幫我們檢查有沒有不應該在這個大樓的東西。不是當值的時候，當你經過機場的時候看到寫上『PAT ME』時，你可以摸摸牠。」部分展
5月內地買家斥203億掃港樓 金額創逾2年新高 這一區二手樓最受歡迎
樓市氣氛暢旺，內地買家繼續積極入市。據美聯統計，5月一二手住宅市場共錄得1,863宗內地買家入市個案，涉及金額約203.9億元，創逾2年新高。更多消息：石澳道14號洋房5.6億沽 新買家為高瓴資本相關人士丨超級豪宅買賣須業委會審批？內地專才租大圍柏傲莊2房 一筆過豪付2年租 涉逾70萬元！夠俾同區私樓首期美聯表示，5月內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於本港一二手住宅市場的註冊量共錄1,863宗，按月減少約2.9%，惟仍創逾2年(25個月)的次高；期內涉及金額約203.9億元，按月則升約6.8%，自2024年4月後首次突破200億元，創逾2年(25個月)新高。若以今年首5個月合計，內地買家註冊量及金額分別錄7,666宗及約822.1億元，分別較去年同期上升約63.7%及約96%。美聯指出，內地買家購入二手物業時傾向購入新晉屋苑或新發展區，今年首5個月南昌錄得98宗內地買家購入二手住宅，屬各區中最多，按年大升約168.6%；其次是啟德，內地買家二手註冊錄88宗，按年亦增加超過1倍。美聯補充，上述以買家姓名英文拼音鑒別的內地買家，相信不少已成為「新香港人」，加上近年特區政府積極搶人才，不
【訓練】「赤腳訓練」成為運動員的秘密武器 世界頂尖足球隊伍都加入訓練清單
長久以來，我們習慣將雙腳包裹在具有高度緩衝與支撐科技的運動鞋中。然而，最近卻掀起了一股「返璞歸真」的風潮。就連歐洲足球頂級豪門——巴黎聖日耳門（PSG）的冠軍總教練 Luis ...
SpaceX IPO首日蜜月行情有戲，下週起警惕科技股資金排擠
SpaceX 6/12 IPO，從募資資料與加密貨幣市場觀察蜜月行情 SpaceX IPO 前的最後一輪公開募資，認購價為 135 元對應 IPO 後 1.75 兆