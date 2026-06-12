OpenAI 為 Codex 推出靈活速率重置 AI 價格戰醞釀中

OpenAI 近日為其 AI 編碼代理 Codex 推出全新功能，用戶可將速率限制重置次數儲存起來，隨時按需使用。過去這些重置會自動進行，而新機制提供更大彈性，應對用戶的不同使用需求。

儲存重置次數 邀請好友試用

根據 OpenAI 公佈，Go、Plus、Pro 及 Business 計劃用戶初始可獲一次免費重置。Plus 與 Pro 用戶更可邀請最多三位朋友在兩週內試用 Codex；當受邀朋友發出首條 Codex 訊息後，雙方各得一次額外儲存重置。

暗示降價策略

OpenAI 表示今次改動是響應用戶對靈活性的要求，但同時反映 AI 價格戰可能即將升溫。報道指出，OpenAI 正考慮調低 Token 定價，以吸引 Anthropic 客戶。行政總裁 Sam Altman 最近在活動中承認，AI 成本已成為企業的「巨大問題」，暗示業界需要更具競爭力的定價。