OpenAI 發佈更新版 ChatGPT Images，生成速度提升 4 倍，編輯精準度增強

隨著 GPT-5.2 的最新發佈，OpenAI 今日推出了全新升級的 ChatGPT Images，這個版本在生成圖像的速度上提升了四倍。此舉顯然是為了直接與 Google 的 Nano Banana Pro 競爭，而 GPT-5.2 也同樣是對 Gemini 3 Pro 的回應。

根據 OpenAI 的新聞稿，ChatGPT Images 在用戶要求進行編輯時，能夠「更可靠地遵循用戶的意圖」，這包括「細微的細節」。系統僅會修改用戶所要求的部分，同時保持其他內容不變，這樣在每次輸入、輸出和隨後的編輯中，結果能夠更好地符合用戶的期望。

這項新功能將讓 ChatGPT 成為「口袋中的創意工作室」，不僅能進行實用的編輯，還能進行富有表現力的重新想像。新的模型在添加、刪除、組合、混合和變換方面表現更佳，這意味著用戶可以獲得所需的修改，而不會失去圖像本身的特別之處。

在全新的 ChatGPT Images 功能中，用戶將能夠選擇預設的風格和創意，而無需輸入文字提示。該模型在遵循指令方面的可靠性有了提升，這使得更精確的編輯和更複雜的原創作品成為可能，並能保留元素之間的關係。

文本渲染和多個小臉部的呈現也有所改善。全新的 ChatGPT Images 正在全球範圍內向所有用戶推出，使用者將能夠體驗到這些改進所帶來的便利。

