《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
OpenAI 發佈2025最新AI圖像模型5大升級+實測｜ GPT Image 1.5 難成大器？
隨著生成式 AI 競爭白熱化，OpenAI 在 2025 年 12 月 16 日正式推出全新的 GPT Image 1.5 模型。這次更新被官方定義為「旗艦級」躍進，運算效率提升至前代的四倍，並引入「創意工作室」概念，功能包括一致性編輯、更強大上下文記憶、準確理解空間指令，以及大幅增強的文字渲染能力。
社群普遍認為，雖然 Google 的『Nano Banana Pro』在極致寫實度與角色一致性上仍有優勢，但 GPT 1.5 在精細局部修圖與指令遵從度上表現不俗，被視為強力的競爭回擊。
DotAI 團隊針對這五個進行了深度實測，結果發現：是有所升級，但現實卻有些落差。
快速了解：什麼是 ChatGPT Image 1.5？
是 OpenAI 最新的旗艦圖像生成模型。與上一代相比，它的核心定位從隨機創作轉向了指令型修圖，強調對用戶指令的精準理解與執行。
最新AI圖像模型試用傳送門 ＞＞
OpenAI 採取了全面開放策略：
ChatGPT 用戶： 已向免費版 Free、Plus、Team、Edu 與 Pro 用戶開放。目前可使用功能的用戶每天有限制使用次數，大概每天有6-8次，次日的中午會重置次數，只有Plus賬號可無限生成。
開發者 API： 開發者已可透過 API 直接調用 gpt-image-1.5 模型。
尚未開放： Enterprise (企業版) 與 Business (商業版) 用戶目前尚未支援。
本次更新在價格上調降了門檻：
ChatGPT 用戶： 包含在現有訂閱計劃內，無需額外付費（受使用次數限制）。
API 用戶： 生成一張中畫質的正方形圖片約需 $0.04 美元。
如何開始：
step 1：打開ChatGPT，找到左側的“image/圖像”
step 2：點擊“image/圖像”後進入ChatGPT-Image-1.5的操作界面
step 3：在中間的對話框中輸入你的生成指令，下方則是不同設計的參考
（完整的image使用界面）
五大功能及DotAI深度實測：GPT Image 1.5 vs Nano Banana Pro
1. 極速生成
官方宣稱:
影像產生速度提升高達 4 倍，大幅縮短了從指令輸入到看見成品的等待時間。
實測指令：
【實測表現】 我們嘗試生成一張標準的行銷素材圖。 無論體感及實際速度表現與官方聲稱的落差極大，半分鐘才生成一張圖，甚至與DotAI輸入的畫面比例要求不符。生成速度上，遠慢過對家Nano Banana。
2. 一致性編輯
官方聲稱： 能深入理解並保留原圖特徵類型的指令，在進行修改時（如換裝、增減物件），能維持角色與場景的高度一致性。這意味著模型學會了鎖定畫面中的關鍵視覺元素（如光影結構、人物面部特徵），在執行修改指令時，僅針對目標區域進行調整，避免了過往 AI 改圖時「牽一髮動全身」、導致原圖風格崩壞的問題。
【實測表現】
ChatGPT image 1.5展現了及格的影像生成能力與編輯一致性。整體上能做到指令的要求，但局部細節的一致性較不可控。當DotAI要求對人物服裝進行編輯，image 1.5基本上夠鎖定並保持人物面部輪廓，減少了過往常見「換衣服變換臉」的情況。
3. 更強大上下文記憶
官方聲稱： GPT Image 1.5 具備更強大的上下文記憶力，能處理連續且多輪的編輯指令。即使經過多次反覆修改（例如先改背景、再調光線、後加物件），模型依然能「記住」這張圖最初的設定與風格邏輯，不會因為對話變長而丟失上下文，展現出極高的穩定性。
【實測表現】
GPT Image 1.5 和 Nano Banana Pro，兩者在多次修改指令下，仍能保持上下文連貫性。均能記住編輯對象與場景邏輯，展現出高穩定性。
4. 準確理解空間指令
官方聲稱： 強化了對複雜空間佈局指令的理解能力，能精準識別並還原用戶描述的物體相對位置、透視關係與場景深度（例如「在左側」、「位於...後方」）。這讓用戶能透過文字更精確地控制畫面構圖，而無需反覆生成碰運氣。
實測指令：
【實測表現】
模型對空間佈局的理解力大幅提升，與Nano Banana Pro的表現水平差不多，在測試複雜構圖指令時，超過5種擺放方法，物件位置的準確高達9成，在這次實測中，只有銀湯匙的位置未如理想，不再出現物件重疊或飄浮的奇怪現象，對於需要精確構圖的設計工作幫助很大。
5. 文字渲染增強
官方聲稱： 針對 AI 繪圖最弱的「拼寫能力」進行了優化。對英文字母、數字及程式碼片段的拼寫準確率非常高，並能處理更密集的文字排版。
實測指令：【實測表現】
就文字繪製精確度而言，DotAI評估是它仍會穩步升級，而非對前代產品的顛覆性改進。
中文繁體字測試中：在純粹的字元生成上，Nano Banana Pro 在部分場景下表現可能更為精準。若你的需求是製作文字佔比高且字形要求嚴格的商業海報，目前的 並非是完美解決方案。
總結：強大的編輯助手，但在文字上各有千秋
經過實測， 展現了令人驚艷的高品質生成與上下文保持能力，特別適合需要反覆微調人像與場景的設計工作。然而，在純文字生成的精確度上，它尚未能完全碾壓市場上的所有對手。
強項：極致的一致性編輯、人臉特徵保留、耐受多次修改。
弱項：文字生成僅為穩步升級，特定場景下不及 Nano Banana Pro。
🚀 Nano Banana AI 廣告實戰班：從入門到 Pro 打造商業級產品圖
雖然 在編輯一致性上表現出色，但若您需要極致的文字精確度與商業級產品圖量產能力，Nano Banana Pro 仍有其不可替代的應用場景。
我們將 驗證過的「AI 產品圖量產」工作流，濃縮成 1 小時的線上精華。課程將教你獨家 Nano Banana Pro 模型 與 「綠色畫筆」定位術，結合兩者優勢，產出百款「張張不走樣」的專業廣告圖。
