OpenAI 發表報告 懷疑中國官方有關 ChatGPT 帳號撰寫監控建議 中方否認指控︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】人工智能公司 OpenAI 日前發表報告，指懷疑與中國政府有關的人員曾利用 ChatGPT 撰寫大規模監控工具的建議書，並協助推廣一款聲稱可掃描社交媒體帳戶以尋找「極端言論」的系統。OpenAI 表示，事件顯示人工智能或被用作提高打壓效率，並揭示了威權政權濫用人工智能的情況。

OpenAI 已封鎖兩個帳號

綜合外媒報道，OpenAI 首席調查員 Ben Nimmo 表示，中國當局正積極尋求利用人工智能加強監控與追蹤，「他們認為可以利用人工智能做得更好。」

報告指，其中一名疑似與中國官方有關的用戶，曾要求 ChatGPT 撰寫一份有關分析維吾爾族及其他「高風險」人士行蹤及警方紀錄的工具建議書。特朗普政府曾指控中國政府對維吾爾穆斯林實施種族滅絕及危害人類罪，但北京方面予以否認。

另一名用戶則要求 ChatGPT 協助設計一套用於推廣監控工具的宣傳資料，該工具聲稱能掃描 X、Facebook 等社交平台上的政治與宗教內容。OpenAI 表示，已封鎖兩名用戶的帳號。

俄羅斯、北韓及中國黑客均有使用

報告又提到，人工智能已成為國家支持的黑客和網絡犯罪分子日常操作的一部分。來自俄羅斯、北韓及中國的疑似黑客，曾利用 ChatGPT 改進程式碼或令釣魚連結更具可信度。OpenAI 安全專家 Michael Flossman 稱，對手使用人工智能是為了改良既有手法，而非發明新型網絡攻擊。

對於上述指控，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示「我們反對對中國的無端攻擊和誹謗。」他指出，中國正加快建立具有「國家特色」的人工智能治理體系，強調發展與安全並重，並已推出多項政策、倫理準則及有關算法服務、生成式人工智能與數據安全的法規。