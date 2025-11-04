OpenAI 確認 ChatGPT 未限制法律及健康建議功能，強調不作為專業諮詢替代品

近期 OpenAI 的最新動態包括對 ChatGPT 使用政策的更新，以及與 Amazon Web Services (AWS) 的重要合作，以提升其人工智能基礎設施能力。

OpenAI 最近澄清了 ChatGPT 提供法律和健康資訊的能力並未改變，儘管社交媒體上出現了不實聲明。OpenAI 健康人工智能負責人 Karan Singhal 回應了這些誤解，表示該聊天機器人從未取代專業建議。Singhal 強調，ChatGPT 將繼續作為理解法律和健康資訊的有價值資源。這些錯誤資訊源於一條已刪除的賭博平台 Kalshi 的貼文，其中不準確地聲稱 ChatGPT 將不再提供健康或法律建議。

根據 Singhal 的說法，關於法律和醫療建議的政策並不是 OpenAI 條款中的新變更。10 月 29 日的最新政策更新詳細列出用戶不能在 ChatGPT 上進行的特定活動，包括在未經持牌專業人士參與的情況下，提供需要執照的量身定制建議，如法律或醫療建議。這與 OpenAI 之前的使用政策一致，該政策建議避免進行可能會顯著損害他人安全、福祉或權利的活動。新的更新將 OpenAI 的政策整合成一個統一的清單，該公司聲稱這反映了其所有產品和服務的普遍規則。

另一方面，OpenAI 與 Amazon Web Services 訂立了戰略合作協議，這標誌著提升其人工智能能力的重要一步。此合作將使 OpenAI 能夠立即在 AWS 基礎設施上運行其先進的人工智能工作負載。這項價值 380 億美元的交易為期七年，將使 OpenAI 能夠迅速擴大其計算容量，同時利用 AWS 提供的性能、規模和安全性。該合作包括提供 Amazon EC2 UltraServers，這些伺服器配備了數十萬個 Nvidia GPU，能夠支持可擴展的生成式人工智能工作負載。

官方新聞稿強調了 AWS 在安全可靠地管理大規模人工智能基礎設施方面的經驗，其集群超過 500,000 顆晶片。OpenAI 在生成式人工智能方面的進展，加上 AWS 在雲基礎設施領域的領導地位，預計將為數百萬 ChatGPT 用戶帶來顯著價值。與這項交易相關的所有 AWS 容量計劃在 2026 年底之前部署完畢，並在 2027 年之後有進一步擴展的選項。這項部署的架構設計將在同一網絡上集成 Nvidia GPU（包括 GB200 和 GB300），確保互聯系統之間的低延遲性能，從而優化 OpenAI 的工作負載性能。

