許紹雄逝世終年 76 歲
OpenAI 終於完成企業重組：非營利實體掌握控制權、繼續與微軟和諧共處
這為 OpenAI 成為上市公司掃清了障礙。
在經過長達半年的籌備後，OpenAI 今日宣布其原有營利子公司已正式轉變為「公益企業」並由非營利實體掌控。後者現更名為 OpenAI 基金會，持有價值約 1,300 億美元的營利實體股份。而且據 OpenAI 董事會主席 Bret Taylor 透露，隨著「公益企業」市值的增長，基金會還將獲得額外的股權。
在 5 月 OpenAI 提出重組計畫後不久，就有消息稱其核心投資方微軟有意調整雙方的合作。據傳兩家公司間的談判一度陷入「艱難境地」，如今計畫得以推進，顯然雙方在爭議問題上已經達成了一致。原先在 OpenAI 營利子公司持股 32% 的微軟，接下來在新的「公益企業」中將持有 27% 的股份。其估值大約為 1,350 億美元，這也就意味著營利實體的整體估值在 5,000 億美元左右。
We completed our recapitalization.
The non-profit, the OpenAI Foundation, is now one of the best resourced philanthropies ever, with equity valued at ~$130B. It continues to control the OpenAI for-profit, which is now a public benefit corporation.https://t.co/TevJDA3QwB
— OpenAI (@OpenAI) October 28, 2025
除此之外，微軟還將持續擁有 OpenAI 知識產權的授權直至 2032 年。內容涵蓋 OpenAI 達成「通用人工智能」（AGI）後開發的系統，但不涉及 OpenAI 與 Jony Ive 公司一同打造的 AI 硬體。關於「通用人工智能」，雙方將聘請獨立專家小組進行驗證。另外 OpenAI 亦承諾會在微軟 Azure 雲端服務上投入 2,500 億美元，但微軟將不再保留成為 OpenAI 雲端服務供應商的「優先承購權」。值得一提的是，在微軟的公告中並未提及雙方先前投資協議中核心的「營收分成」後續將如何安排。
重組塵埃落定，也為 OpenAI 成為上市公司掃清了障礙。未來基金會將與營利實體共同推進 OpenAI 的核心使命，即「盡全力讓『通用人工智能』惠及全人類」。
