OpenAI 與 Amazon 簽訂 380 億美元雲端服務合約，即刻啟用 AWS「數千顆」 NVIDIA 強力 GPU

在上週 OpenAI 完成企業重組時，有一項很重要的變化就是微軟將不再保留成為 OpenAI 雲端服務供應商的「優先承購權」。沒有這一「桎梏」後，OpenAI 火速與 Amazon 搭上了線。雙方目前已簽訂了一份價值 380 億美元的雲端服務合約，「從即刻起」AWS 將為 OpenAI 提供「數千顆」 NVIDIA GB200 和 GB300 GPU，用於下一代模型的推理和訓練。

Amazon 表示此次聯手「能幫助數以百萬計的使用者持續從 ChatGPT 中獲取價值」，他們預計將在 2026 年內部署完所有 OpenAI 同意購買的算力資源，若合作順利，2027 年及以後還有追加選項。跟 Amazon 的合作再加上重組時承諾的 2,500 億美元 Azure 投資，看來 OpenAI 真的需要一次史詩級的 IPO 呢。

