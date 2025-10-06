中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
OpenAI 與 AMD 達成合作，將共同打造 6 吉瓦 AI 數據中心
AMD 將因此獲得「數百億美元」的收入。
剛剛從 NVIDIA 那裡得到 1,000 億美元投資的 OpenAI，轉身又跟對方的競爭對手 AMD 達成了新的協議。雙方打算在未來 5 年內使用 AMD 的 Instinct GPU，共同打造 6 吉瓦 AI 數據中心。其中首批 1 吉瓦算力的部署會從 2026 年下半年開始，而且已確定將使用 AMD 即將推出的 Instinct M450 晶片。根據 AMD CEO 蘇姿丰的說法，此次合作將為他們帶來「數百億美元」的收入。
作為協議的一部分，OpenAI 將能以每股 1 美分的價格購買最多 1.6 億股 AMD 普通股票。隨著雙方的計畫逐步完成，OpenAI 能買入的股份會逐漸增加。若一切順利完成，OpenAI 最終將持有 AMD 大約 10% 的股份。
