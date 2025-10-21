楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
OpenAI 預計將發佈全新 AI 網頁瀏覽器
OpenAI 今日在其 X 帳戶上釋出了神秘的預告，顯示將於美國東部時間下午 1 時 / 太平洋時間上午 10 時舉行的直播，預計將與其傳聞中的網絡瀏覽器有關。OpenAI 首席執行官 Sam Altman 表示，這次發佈的內容是「一個我非常興奮的新產品」。
根據路透社在七月的報導，OpenAI 正在準備推出一款 AI 網頁瀏覽器，該瀏覽器內建公司的 Operator AI 代理。這項功能將允許 Operator 進行餐廳預訂、自動填寫表單以及完成其他瀏覽器操作。
OpenAI 的網頁瀏覽器預計還將包含 ChatGPT 界面，讓用戶能夠直接在瀏覽器中與聊天機器人互動，而無需打開 ChatGPT 網站。這款瀏覽器也有可能基於 Chromium 引擎運行，該引擎是 Chrome、Microsoft Edge 和 Opera 的基礎。
AI 瀏覽器的競爭正逐漸升溫。谷歌在 Chrome 中推出了 Gemini，Perplexity 則有其 Comet AI 瀏覽器，而 The Browser Company 早前以 6.1 億美元被 Atlassian 收購，微軟也在其 Edge 瀏覽器中加入了 AI 驅動的 Copilot 模式。這些瀏覽器現在都將面臨來自 OpenAI 的專門產品的競爭。
微軟作為 OpenAI 的戰略 AI 合作夥伴，已經排除了創建專門的 AI 瀏覽器的可能性。微軟 AI 首席執行官 Mustafa Suleyman 上個月表示，微軟的 AI 瀏覽之路是將 Edge 瀏覽器演變為「真正的代理瀏覽器」，而不是像 The Browser Company 針對 Dia 所做的那樣，對 AI 網頁瀏覽器進行全面改造。
