OpenAI ChatGPT 用戶數重回增長 本週將推新模型 GPT 5.3

OpenAI 執行長 Sam Altman 在內部 Slack 訊息中向員工透露，ChatGPT 的每月增長率再次超過 10%。上一次官方公佈的數據顯示，其在 2026 年 1 月的每週用戶數為 8 億。Altman 還表示，ChatGPT 的更新版聊天模型預計將於本週推出。這可能是 GPT 5.3 的聊天變體，OpenAI 已於上週發佈了GPT 5.3 Codex。OpenAI 指出，該模型在代理編碼基準測試中表現特別出色，速度提升了 25%。

Codex 編碼產品一週內增長 50%

Altman 形容 Codex 編碼產品的增長「瘋狂」，僅在一週內就增長了約 50%。該產品直接與 Anthropic 廣受歡迎的 Claude Code 競爭。

廣告 廣告

Codex 將推類似 Cowork 產品

此外，OpenAI 的全新 Codex 桌面應用程式預計將逐步擴展其功能，超越編碼使用情境，遵循 Anthropic 的 Cowork 類似路徑。