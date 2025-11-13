OpenAI GPT-5.1 更智能、更健談，AI 體驗迎來重大升級

OpenAI 於 2025 年 11 月 12 日宣佈正式推出 GPT-5.1。這屬 GPT-5 系列帶來的重大升級旨在讓 ChatGPT 不僅更智能，同時在對話上更顯人性化和易於溝通。

此次升級的核心是兩款新模型：

GPT-5.1 Instant：作為 ChatGPT 中最廣泛使用的模型，Instant 經過升級後，預設語氣變得更「溫暖」(warmer)、更健談。它在保持清晰有用的同時，亦增添了玩味 (playfulness)。更重要的是，它首次引入了「自適應推理」(adaptive reasoning)，能判斷何時需要花更多時間思考來應對難題，從而在數學和編程評估（如 AIME 2025 和 Codeforces）上取得了顯著進步。 GPT-5.1 Thinking：這款 OpenAI 的高級推理模型，在新版本中更易於理解。它能更精確地調配思考時間，對簡單任務反應更迅速，對複雜問題則更具持續性。其回應亦變得更清晰、減少了專業術語，使用戶更容易理解複雜的技術概念。

OpenAI 強調，用戶明確反映，出色的人工智能不僅要聰明，還應當易於交談。GPT-5.1 正在智能與溝通風格兩方面實現有意義的改進。

更易於塑造你的 ChatGPT

OpenAI GPT-5.1 更智能、更健談，AI 體驗迎來重大升級

廣告 廣告

除了模型升級，OpenAI 還讓用戶能更輕鬆地自訂 ChatGPT 的語氣和風格。官方意識到每個人對聊天風格的偏好各不相同，因此推出了更直觀有效的控制選項。

全新預設風格 ：保留了原有的 Default (預設)、Friendly (友善)、Efficient (高效) 選項，並新增了 Professional (專業)、Candid (坦率) 和 Quirky (搞怪) 三種風格。

實驗性微調 ：部分用戶將能更精細地調整 ChatGPT 的特性，包括回覆的簡潔度、熱情度、易讀性 (scannable) 以及使用表情符號 (emojis) 的頻率。

即時生效：與以往不同，現在所有個性化設定（包括風格和自訂指令）將立即在所有對話中生效，包括正在進行的對話。

推出時間與安排

GPT-5.1 Instant 和 Thinking 於 11 月 12 日開始向所有用戶推出，付費用戶（包括 Pro、Plus、Go、Business）將率先體驗。Enterprise (企業) 和 Edu (教育) 計劃將獲得 7 天的早期存取權限。

在此之後，GPT-5.1 將成為唯一的預設模型。為確保平穩過渡，原有的 GPT-5 (Instant 和 Thinking) 模型將在舊版模型下拉選單中為付費訂戶保留三個月。API 方面，GPT-5.1 Instant 和 Thinking 將於本週稍後登陸 API。

OpenAI 總結，這次更新的命名為 GPT-5.1，旨在「反映有意義的改進，同時仍屬於 GPT-5 世代 (generation)」。

更多內容：

GPT-5.1: A smarter, more conversational ChatGPT | OpenAI

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk