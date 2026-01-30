OpenMind 推出機器人應用商店 讓機器人透過應用程式學習新技能

專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
OpenMind，一家專注於機器人軟件的公司，最近推出了一個全新的機器人應用商店，旨在讓人形和四足機器人獲得新的技能和能力。該平台目前已經上線，最終目標是能夠容納數千個應用，擴展機器人超越其內建硬件的能力。根據《福布斯》的報導，這個應用商店是基於 OpenMind 的模組化操作系統 OM1 建立的，該系統使開發者能夠創建打包特定技能的應用，以便在多個機器人平台上分發。
OpenMind 正在與多家合作夥伴合作，包括 UBbtech、Agibot、Deep Robotics、Fourier、Booster、Dobot、LimX 和 Magic Lab。OpenMind 的創辦人兼首席執行官 Jan Liphardt 表示，電腦和手機配備操作系統以提供基本功能，但真正的魔力在於每個人能夠通過應用和程序來個性化自己的設備。這就是通用硬件如何賦予生命，變成你的手機和你的筆記本電腦。這種思路同樣適用於人形機器人：數千個應用，每個都代表從護理、數學教育到清潔和家庭安全的技能，將提供幾乎無限的選擇。
目前的應用涵蓋一系列實用和實驗性功能，從陪伴、老年護理和家庭安全到一些新奇的應用，如自拍機器人。公司預計，隨著時間的推移，應用的質量和複雜性將會增長，這與智能手機應用商店的早期階段相似。
這個平台強調軟件可以獨立於硬件進化，使機器人能夠學習新任務並隨著時間的推移改進。Liphardt 提到，機器人需要一個技能和認知層，這一層的演進速度必須快於硬件。應用商店就是機器人成為通用平台的方式，其技能能夠隨著時間的推移而改變，以滿足不同需求。
OpenMind 的初始應用目錄包括 Omni-Guardian，這是一款將機器人轉變為能夠檢測入侵者的陪伴和哨兵的應用；Nova，這款應用能夠聆聽、觀察並協助日常任務；WALL-E，這款應用能夠監控數字資產和社交媒體動態；Luckandroll OM1，這使得機器人能夠與人類互動並協調其他機器人；以及 Guardian，這款應用能夠跟隨用戶並拍攝自拍。
雖然一些應用可能是實驗性質或低投入，但這種方式與 iOS 和 Android 應用商店的早期階段相似，當時奇特和測試應用佔主導地位，直到生態系統成熟。Liphardt 指出，隨著機器人技術的進步，實用的應用，如地板清潔或洗衣幫助，將會出現。
OpenMind 的開發者生態系統目前已經包括全球超過 1,000 名開發者，並對其他開發者和機器人製造商開放。公司預計，隨著更多應用和合作夥伴的加入，商店將迅速擴展，提供增長的技能庫以供商業和個人機器人使用。通過創建以軟件為中心的平台，OpenMind 正在推動機器人行業向模組化、靈活性和以用戶為驅動的創新邁進。這一發佈標誌著向將機器人轉變為可升級的通用機器邁出了重要一步，這些機器能夠在家庭和工作場所中執行多種任務。
