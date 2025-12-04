Opera for Android 發佈 AI 升級，新增「Ask AI」功能及檔案附加選項

Opera 宣佈對其 Android 瀏覽器 Opera for Android 進行了新的人工智能升級，目的是將其人工智能功能提升至與旗艦桌面瀏覽器 Opera One 相近的水平。首先推出的功能是 Ask AI，這是一個新的訪問點，讓用戶可以在瀏覽器中進行所有人工智能查詢。用戶只需點擊瀏覽器的搜索欄，選擇「Ask AI」選項，即可打開新的搜索欄，輕鬆在傳統網頁搜索和人工智能查詢之間切換。

接下來，新的搜索欄支持用戶上傳檔案，讓人工智能進行翻譯、摘要或解釋。這包括對 PDF 和圖片的支持。要上傳檔案，用戶只需打開 Ask AI 界面，點擊「+」圖標，然後從 Android 設備中選擇文檔或照片。此外，用戶也可以直接用設備的相機拍照並上傳。

Opera 還使得用戶能夠將當前的瀏覽器標籤用作人工智能提示的上下文，從而可以使用人工智能解釋、摘要或翻譯網頁內容。用戶只需點擊瀏覽器右上角的三個點，選擇「Ask AI」選項，然後會看到該網頁被附加到搜索欄中，作為提示的上下文。用戶可以通過在搜索欄中輸入提示來提出關於網頁內容的後續問題。

Opera 表示，其瀏覽器內建了隱私保護措施，因此其人工智能只能理解當前瀏覽器標籤中的上下文，無法訪問外部信息。「網頁上下文數據僅會在必要時發送給人工智能引擎，以執行您請求的任務。Opera AI 不會將您的瀏覽活動或歷史記錄發送給我們的人工智能引擎，」Opera 在我們收到的通訊中表示。

Opera 進一步補充道：「提示和網頁上下文數據會發送到 Opera 的伺服器及與您希望執行的任務最相關的人工智能模型。這些數據會被加密，因此 Opera 內部無人能閱覽。數據會被存儲最多 30 天，以便於您返回時能夠持續對話，並加速處理。這些數據絕不會用於人工智能訓練、廣告或其他目的，所有此類數據會在 30 天後自動從伺服器刪除。」這些更新已經上線，若仍未見到新功能，建議通過 Google Play 商店更新 Opera for Android。

