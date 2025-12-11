Opera Neon 開放公眾使用，支援 Windows 和 Mac，但需注意使用限制

今日，Opera 宣布開放 Opera Neon 的公眾訪問，這款實驗性瀏覽器旨在服務對人工智能技術有需求的用戶，讓他們能夠充分利用新興的 AI 技術。自 10 月 2 日以來，Neon 一直處於封閉的「創始人」階段，這類似於封閉測試版。現在已經進入開放測試階段，任何人都可以在 Windows 和 Mac 系統上參與。

根據 Opera 的描述，Neon 被稱為「具代理性的瀏覽器」，它使用 AI 代理來執行任務，甚至能夠編寫網頁應用程式，而不僅僅是顯示網頁內容。此外，用戶還可以訪問 Gemini 3 Pro 和 GPT 5.1。

不過，這項服務的月費為 $19.90 / 約 HK$ 155.22。儘管如此，與單獨訂閱 ChatGPT 和 Gemini 相比，這仍然是一個更具吸引力的選擇，因為用戶可同時獲得兩者的訪問權限。

