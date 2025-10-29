Oppo 公布 ColorOS 16 全球發佈時間表

Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 昨日正式在全球市場發佈。在活動中，Oppo 亦分享了其 ColorOS 16 更新的全球發佈時間表。根據計劃，ColorOS 16 將於 10 月 30 日在中國開始推送至兼容設備，而全球用戶則需稍等一段時間。ColorOS 16 的更新將於 11 月首批推送至 Find N5、Find N3、Find N3 Flip、Find X8 系列、Reno 14 系列、Reno 13 系列及 Pad 3 Pro 等設備。較舊的 Oppo 手機和平板將在 12 月及 2026 年第一季度接收基於 Android 16 的軟件更新。

ColorOS 16 帶來了更新的設計、性能提升、更好的效率以及新的 AI 功能，旨在為符合條件的設備提供更佳的用戶體驗。

