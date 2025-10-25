支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
Oppo 與 Google 合作推進 Find X9 系列 AI 功能於海外市場
Oppo 最近在中國發佈了 Find X9 系列手機，並在全球發佈前宣布與 Google 建立新合作關係，將在 Find X9 和 Find X9 Pro 上推出一些全新的 AI 功能。這些功能包括 Oppo 的 Mind Space 應用程式，該應用將能夠與 Google Gemini 整合。用戶可以通過三指滑動手勢保存螢幕上的內容，然後讓 Gemini AI 對保存的信息進行操作。此外，運行 ColorOS 16 的 Oppo 旗艦手機還將獲得與第一方 Oppo 應用的增強 Gemini 整合，以及 Nano Banana AI 圖像編輯功能。
Find X9 用戶將享有 AI 搜索、AI 通話摘要、AI 錄音和 AI 寫作的功能，並且可以獲得即時的 Gemini Live 協助，透過手機螢幕提供直接的視覺指導。所有這些新的 AI 功能都將建立在 Oppo 的 AI 私人計算雲平台上，並獲得 Google Cloud 的保護。Oppo 亦確認，購買 Find X9 的用戶將有資格獲得免費 3 個月的 Google AI Pro 訂閱。
此外，對於喜愛拍照的用戶，Find X9 Pro 的開箱視頻中展示了手機的主要功能，並包括一些相機樣張。Oppo 亦提供了對較小型的 Find X9 的實機體驗，讓用戶能更好地了解這款新產品的特點。
