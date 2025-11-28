OPPO 與 vivo 各捐 1000萬港元，支援大埔宏福苑火災救援

文章來源：Qooah.com

香港大埔宏福苑在11月 26 日下午發生五級火災，災情影響巨大。香港特區政府保安局局長鄧炳強表示，香港大埔火災距今（11月28日）已經造成 128 人遇難，79 人受傷。對於此次災情，社會各界都伸出了援手。

對此災情 OPPO 公司稱，公司將會捐贈 1000 萬港元，作用於支援受災同胞的醫療救助、緊急安置、過渡期生活援助等工作。

OPPO 公司將會一直關注救援情況，並與各位公益夥伴們一起幫助受災同胞，幫助受災同胞早日渡過難關。OPPO 向全部奮戰在一線的消防員、救援人員以及社會愛心力量、人士表達崇高的敬意。

vivo 公司也發佈公告表示，公司將捐贈 1000 萬港元，用於支援醫療救治、災民安置及家園重建工作。vivo 將會持續關注救援進展，全力支援救援工作，與香港同胞攜手共渡難關，願同胞們能夠早日撫平創傷。

各界力量相繼守望相助，與香港同行，願大埔和所有受災同胞們能夠早日渡過難關！