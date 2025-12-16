Oppo 預計發佈搭載雙 2 億像素相機的 Find X9 系列新手機

Oppo 的 Find X9 系列預計在明年將會擴展，新增的型號包括 Find X9 Ultra 和 Find X9s。最近，有消息指出 Oppo 正在開發一款搭載雙 2 億像素相機的新型手機。

根據消息來源 Digital Chat Station，這款手機的定價可能較為親民，然而配置上卻是旗艦級別，並且可能會比預期更早面世。據悉，這款手機將採用 MediaTek Dimensity 9500+ 晶片，並搭載雙 2 億像素的後置相機。

消息指出，這款手機的主相機和長焦相機均將使用 1/1.56 吋的 2 億像素 Samsung HP5 感光元件。雖然 DCS 並未明確指出該設備的名稱，但考慮到其旗艦級的規格，預計將會是 Find X9 系列的一個新成員。

不過，這款新手機似乎不會是 Find X9 Ultra，因為據傳該型號將配備一顆 2 億像素的長焦相機，以及三顆 5000 萬像素的傳感器。

在此背景下，Oppo 的動向引起了不少關注，未來幾個月內將會有更多相關資訊流出，消費者可期待未來的發佈。這也反映出 Oppo 在高端智能手機領域的持續努力。

