OPPO A6 Pro 5G 測評：二千有找的耐用長氣王！性價比入門 5G 新選擇

在競爭激烈的入門 5G 手機市場，消費者往往需要在價格、性能與耐用度之間作出取捨。OPPO 最新在香港市場推出的 A6 Pro 5G，以 $1,999 的定價，嘗試在這些方面取得平衡。這款手機強調其三防機身、高更新率螢幕與大容量電池，為預算有限但又重視本地保養的用家提供一個新選項。

OPPO A6 Pro 5G 在設計上明顯偏向實用與耐用。機身內部採用了高強度航空合金骨架，並配合一體式金屬中框，目的是強化整體的堅固程度。手機正面覆蓋了 OPPO 自家研發的晶盾玻璃，具備一定的抗刮與抗撞能力。

在防護認證方面，它具備 IP69 等級的抗水防塵能力，並通過了 MIL-STD-810H 軍規標準的耐衝擊測試。這些配置在同價位手機中並不多見，對於工作環境較為苛刻或容易意外摔落手機的用家來說，提供了多一重保障。機身厚度為 7.96mm，重量為 190g，在內置大電池的情況下，手持感尚算輕薄。香港版本提供了珊瑚粉與恆星藍兩種顏色選擇。

手機配備了一塊 6.57 吋 FHD+ 解析度的 OLED 螢幕，採用中置開孔設計，屏佔比約為 93%。這片螢幕支援 120Hz 更新率，在日常滑動操作或瀏覽網頁時，能夠提供比傳統 60Hz 螢幕更流暢的視覺體驗。其峰值亮度為 1,400 nits，在室外光線下應有不錯的可視性。

▲屏幕的中上方的開孔部份設有 1600 萬像自拍鏡頭。

▲機身右側設有電源鍵及音量鍵。

▲機底就設有揚聲器、Type-C 充電接口及雙 SIM 卡卡槽。

▲音訊方面，它配置了立體聲雙揚聲器，並設有一個 300% 特大音量模式，這個功能在嘈雜環境下或需要與他人分享聲音內容時，能夠發揮作用。

▲至於系統方面，OPPO A6 Pro 5G 預裝 Android 15 + Color OS 15 UI，256GB ROM 版扣除原裝系統後，仍有224 GB 空間供用戶使用。另外，Color OS 15 UI 首次引入了「ColorOS Trinity Engine」及「Luminous Rendering Engine」。系統還加入的「久用保養」功能，透過性能優化、儲存空間清理與權限管理等方式，旨在減緩手機隨使用時間增長而可能出現的性能衰減現象。

▲系統內用戶可自行選用智能、60Hz 及 120Hz。

▲OPPO A6 Pro 5G 加入“記憶體拓展”功能，用戶可於設計內自行拓展 RAM 的大小，用戶最多可以為手機提升 8GB RAM。

▲ Reno A6 Pro 5G 同樣支援 iPhone 資料互傳功能。

性能方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載了 MediaTek 天璣 6300 處理器，儲存配置為 8GB RAM 與 256GB 容量。這個組合對於日常的社交媒體、網頁瀏覽、影片串流及輕度遊戲等應用，能夠提供足夠的流暢度。

手機內建了 6,500mAh 容量的電池，其續航力預計能滿足大部分用家一整日甚至更長時間的中度使用需求。同時，它支援 80W 有線閃充，可以在短時間內為手機補充大量電力，減少等待充電的時間。

攝影系統方面，手機後置雙攝像頭，包括一枚 5,000 萬像的主鏡頭 及一枚 200 萬像黑白鏡。

▲用戶可於拍攝介面內自行選擇拍攝功能。

OPPO A6 Pro 5G 拍攝效果

總結：一款側重實用性的選擇

OPPO A6 Pro 5G 並非以極致性能或頂級攝影作為賣點。它的價值在於以二千港元以下的價格，提供了一個在耐用性、螢幕流暢度、電池續航與充電速度方面都相當均衡的組合。對於預算嚴格，但需要一部可靠、長氣且擁有本地保養的 5G 手機的用家，例如學生、長者或作為備用機，這款手機是一個值得考慮的務實選擇。