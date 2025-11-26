焦點

小一自行分配學位公布結果　附辦理註冊、叩門等日程

Mobile Magazine

OPPO A6 Pro 5G 測評：二千有找的耐用長氣王！性價比入門 5G 新選擇

Mobile Magazine
OPPO A6 Pro 5G 測評：二千有找的耐用長氣王！性價比入門 5G 新選擇
OPPO A6 Pro 5G 測評：二千有找的耐用長氣王！性價比入門 5G 新選擇

在競爭激烈的入門 5G 手機市場，消費者往往需要在價格、性能與耐用度之間作出取捨。OPPO 最新在香港市場推出的 A6 Pro 5G，以 $1,999 的定價，嘗試在這些方面取得平衡。這款手機強調其三防機身、高更新率螢幕與大容量電池，為預算有限但又重視本地保養的用家提供一個新選項。

OPPO A6 Pro 5G 在設計上明顯偏向實用與耐用。機身內部採用了高強度航空合金骨架，並配合一體式金屬中框，目的是強化整體的堅固程度。手機正面覆蓋了 OPPO 自家研發的晶盾玻璃，具備一定的抗刮與抗撞能力。

廣告

在防護認證方面，它具備 IP69 等級的抗水防塵能力，並通過了 MIL-STD-810H 軍規標準的耐衝擊測試。這些配置在同價位手機中並不多見，對於工作環境較為苛刻或容易意外摔落手機的用家來說，提供了多一重保障。機身厚度為 7.96mm，重量為 190g，在內置大電池的情況下，手持感尚算輕薄。香港版本提供了珊瑚粉與恆星藍兩種顏色選擇。

手機配備了一塊 6.57 吋 FHD+ 解析度的 OLED 螢幕，採用中置開孔設計，屏佔比約為 93%。這片螢幕支援 120Hz 更新率，在日常滑動操作或瀏覽網頁時，能夠提供比傳統 60Hz 螢幕更流暢的視覺體驗。其峰值亮度為 1,400 nits，在室外光線下應有不錯的可視性。

▲屏幕的中上方的開孔部份設有 1600 萬像自拍鏡頭。

▲機身右側設有電源鍵及音量鍵。

▲機底就設有揚聲器、Type-C 充電接口及雙 SIM 卡卡槽。

▲音訊方面，它配置了立體聲雙揚聲器，並設有一個 300% 特大音量模式，這個功能在嘈雜環境下或需要與他人分享聲音內容時，能夠發揮作用。

▲至於系統方面，OPPO A6 Pro 5G 預裝 Android 15 + Color OS 15 UI，256GB ROM 版扣除原裝系統後，仍有224 GB 空間供用戶使用。另外，Color OS 15 UI 首次引入了「ColorOS Trinity Engine」及「Luminous Rendering Engine」。系統還加入的「久用保養」功能，透過性能優化、儲存空間清理與權限管理等方式，旨在減緩手機隨使用時間增長而可能出現的性能衰減現象。

▲系統內用戶可自行選用智能、60Hz 及 120Hz。

▲OPPO A6 Pro 5G 加入“記憶體拓展”功能，用戶可於設計內自行拓展 RAM 的大小，用戶最多可以為手機提升 8GB RAM。

▲ Reno A6 Pro 5G 同樣支援 iPhone 資料互傳功能。

性能方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載了 MediaTek 天璣 6300 處理器，儲存配置為 8GB RAM 與 256GB 容量。這個組合對於日常的社交媒體、網頁瀏覽、影片串流及輕度遊戲等應用，能夠提供足夠的流暢度。

手機內建了 6,500mAh 容量的電池，其續航力預計能滿足大部分用家一整日甚至更長時間的中度使用需求。同時，它支援 80W 有線閃充，可以在短時間內為手機補充大量電力，減少等待充電的時間。

攝影系統方面，手機後置雙攝像頭，包括一枚 5,000 萬像的主鏡頭 及一枚 200 萬像黑白鏡。

▲用戶可於拍攝介面內自行選擇拍攝功能。

OPPO A6 Pro 5G 拍攝效果

總結：一款側重實用性的選擇

OPPO A6 Pro 5G 並非以極致性能或頂級攝影作為賣點。它的價值在於以二千港元以下的價格，提供了一個在耐用性、螢幕流暢度、電池續航與充電速度方面都相當均衡的組合。對於預算嚴格，但需要一部可靠、長氣且擁有本地保養的 5G 手機的用家，例如學生、長者或作為備用機，這款手機是一個值得考慮的務實選擇。

自助餐

其他人也在看

Tesla Full Self-Driving v14.2 更新帶來車主期待的新功能

Tesla Full Self-Driving v14.2 更新帶來車主期待的新功能

Tesla 的 Full Self-Driving v14.2 上周晚些時候向早期訪問計劃 (EAP) 成員推出，但其最佳功能並不是大家所想的那樣

TechRitual ・ 21 小時前
Tesla 被指控侵犯機器人專利，面臨新訴訟

Tesla 被指控侵犯機器人專利，面臨新訴訟

Tesla 最近遭到位於維吉尼亞州夏洛茨維爾的公司 Perrone Robotics 指控，聲稱其侵犯了多項機器人專利

TechRitual ・ 12 小時前
Huawei 發佈 MatePad Edge 2 合 1 平板，搭載 14.2 吋 OLED 顯示屏及 HarmonyOS 5

Huawei 發佈 MatePad Edge 2 合 1 平板，搭載 14.2 吋 OLED 顯示屏及 HarmonyOS 5

華為今天在中國發佈了 Mate 80 系列及 Mate X7 可折疊手機，但此次活動中還有其他新產品亮相。品牌 […]

TechRitual ・ 15 小時前
Qualcomm 發佈 Snapdragon 8 Gen 5 晶片，搭載 3.8 GHz Oryon CPU 及 3nm 製程

Qualcomm 發佈 Snapdragon 8 Gen 5 晶片，搭載 3.8 GHz Oryon CPU 及 3nm 製程

Qualcomm 最近推出了全新的 8 系列芯片組，定位於 Snapdragon 8 Elite Gen 5 […]

TechRitual ・ 3 小時前
Tesla 自動駕駛系統累積超過 100 億公里實際行駛經驗

Tesla 自動駕駛系統累積超過 100 億公里實際行駛經驗

Tesla 最近達成了一個重要的里程碑，這個里程碑是由 CEO Elon Musk 在九年前發表的《Master Plan, Part Deux》中首次提到的

TechRitual ・ 15 小時前
HUAWEI Mate X7 旗艦大摺正式登場！全新麒麟 9030 Pro 晶片、50MP 可調光圈 OIS 主鏡

HUAWEI Mate X7 旗艦大摺正式登場！全新麒麟 9030 Pro 晶片、50MP 可調光圈 OIS 主鏡

HUAWEI 國內新品發佈會，除推出 Mate 80 系列手機、旗艦大摺亦有新作 HUAWEI Mate X7 正式登場。其配備新代麒麟 9030 Pro 晶片、50MP F1.49-F4.0 十級可調光圈 RYYB 陣列 OIS 主鏡，整體表現更強勁。

Mobile Magazine ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱DJI Osmo Action 5 Pro 運動相機歷史新低，HK$2,020 必選套裝直送香港

Black Friday黑五優惠2025︱DJI Osmo Action 5 Pro 運動相機歷史新低，HK$2,020 必選套裝直送香港

年尾將至，已經在為之後的假期出遊做準備？喜歡邊玩邊拍的你千萬不要錯過歷史新低的 DJI Osmo Action 5 Pro，Black Friday 期間它的必選套裝正在 Amazon 上以 US$259 的會員特價促銷中。

Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Tesla 瑞典面臨工會新封鎖 影響哥德堡油漆工廠作業

Tesla 瑞典面臨工會新封鎖 影響哥德堡油漆工廠作業

Tesla 在瑞典的勞工衝突再次升級，工會 IF Metall 宣布對位於哥德堡的 Allround Lack 發出新禁令，暫停所有 Tesla 的油漆工作

TechRitual ・ 21 小時前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機

Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機

坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Anthropic 端出 Opus 4.5：最強程式設計模型、定價降低 2/3

Anthropic 端出 Opus 4.5：最強程式設計模型、定價降低 2/3

在 Gemini 3 Pro 驚艷亮相後不久，專攻程式設計的 Anthropic 現在也端出了最新的 Opus 4.5 模型。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla 在挪威創下歷年銷售紀錄

Tesla 在挪威創下歷年銷售紀錄

Tesla 本月在挪威打破了一項長達十年的年度銷售紀錄，超越了大眾汽車（Volkswagen）長期保持的里程碑，距離年底仍有一個多月的時間

TechRitual ・ 21 小時前
Honor Watch X5 發佈，配備 1.97 吋 AMOLED 顯示屏及 120 種運動模式

Honor Watch X5 發佈，配備 1.97 吋 AMOLED 顯示屏及 120 種運動模式

在中國，honor 發佈了最新的 Honor Watch X5 智能手錶，與 Honor 500 系列一同亮相 […]

TechRitual ・ 21 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜ LG Ultragear OLED 曲面電競屏半價，海外網購直送，平過香港三分之一

Black Friday黑五優惠2025｜ LG Ultragear OLED 曲面電競屏半價，海外網購直送，平過香港三分之一

想換高階電競屏幕，但總覺得價格太高？LG 34 吋 Ultragear OLED 曲面電競屏幕今次黑五在 Amazon 上做出半價清價的震撼價，僅 US$676 （約 HK$5,268) 就能入手，而且免運費直送香港，最終入手價比香港購買便宜三分之一！

Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機

華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機

華為今天下午如約端出了自己的最新旗艦 Mate 80 系列，它照例分為常規定位的 Mate 80、80 Pro、80 Pro Max 和強化差異設計的 Mate 80 RS。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla 重新調整導航功能 回應車主反饋

Tesla 重新調整導航功能 回應車主反饋

Tesla 最近對其車內導航功能進行了一項修正，這一變更引起了許多車主的投訴，最終促使公司迅速作出調整

TechRitual ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前

滙豐PayMe遷移平台至AWS

Amazon Web Services(AWS)宣布，香港本地電子錢包PayMe by HSBC已將其整個平台遷移至AWS。 PayMe今次遷移至AWS，提升應用程式的回應速度，以實現近乎即時的交易、透過優化資源利用降低基礎設施成本。此舉亦加快交付速度，新功能的推出時間由數月縮短至數星期，並同時縮短事故解決時間以提升營運效率。 此外，PayMe現在能夠在交易高峰期(如節假日和促銷活動期間)迅速擴展，透過改進的CI/CD管道加快部署新功能，並增強數據分析能力，以獲得更佳的客戶洞察和欺詐偵測。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱11 代 iPad 回歸歷史低價，HK$2,180 購 Apple 最新 A16 入門平板

Black Friday黑五優惠2025︱11 代 iPad 回歸歷史低價，HK$2,180 購 Apple 最新 A16 入門平板

iPad 11 在 Black Friday 期間回歸了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$280 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,180，比本地購買便宜幾百蚊。

Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods Pro 3 新品首降，HK$1,710 入手 Apple 最強降噪耳塞

Black Friday黑五優惠2025｜AirPods Pro 3 新品首降，HK$1,710 入手 Apple 最強降噪耳塞

Black Friday Week 期間，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 首度出現幅度可觀的折扣。它目前特價 US$220，約合 HK$1,710，價格低於本地購買。如果新買了 iPhone 17，想要找一對好耳機搭配的話，不妨考慮一下囉。

Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品

Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品

Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起至 12 月 1 日止，Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。

Yahoo Tech HK ・ 16 小時前