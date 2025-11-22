OPPO A6 Pro 5G 港行開賣 $1,999 入手 80W 閃充 + 6500mAh 巨電池!

OPPO A6 Pro 5G 港行版本將於即日正式上市。作為一款定價二千港元有找的入門5G 手機，結合了三防機身、高速更新率螢幕與大容量電池等配置，為追求性價比並重視本地保養的消費者提供一個新選擇。香港版本將推出珊瑚粉與恆星藍兩種顏色，儲存配置為 8GB RAM 與 256GB容量，建議售價為 $1,999。

OPPO A6 Pro 5G 在結構上強調耐用表現，機身採用高強度航空合金骨架，配合一體式金屬中框強化整體堅固度。正面覆蓋 OPPO 自家研發的晶盾玻璃，具備抗刮與抗撞能力，同時擁有 IP69 抗水防塵認證，並通過 MIL-STD-810H 軍規標準的耐衝擊測試。

廣告 廣告

顯示部分配備 6.57 吋 FHD+ 解析度的 OLED 螢幕，採用中置開孔設計，屏佔比約93%，支援 120Hz 更新率，峰值亮度為 1,400 nits。音訊方面則配置立體聲雙揚聲器，並提供 300% 特大音量模式，以適應不同使用場景的需求。

性能方面，手機搭載 MediaTek 天璣 7300 處理器，內建 6500mAh 容量電池，支援 80W 有線閃充，可在短時間內補充電力。機身厚度為 7.96mm，重量為 190g，兼顧電池續航與手持舒適度。

攝影系統包含前置 1600 萬像自拍鏡頭，以及後置 5000 萬像主鏡頭與 200 萬像景深鏡頭的雙攝組合。系統運行基於 Android 的 ColorOS 15，首次引入「ColorOS Trinity Engine 及 Luminous Rendering Engine 」。此外，系統亦加入「久用保養」功能，透過性能深度優化、儲存空間清理與權限管理等方式，減緩手機隨使用時間可能出現的性能衰減現象。