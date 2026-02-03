OPPO Find N6 國際版通過 TDRA 認證！最快 3 月上市、配 S8E Gen5 晶片、新增「這功能」生產力大增

OPPO Find N6 國際版 通過 TDRA 認證！最快 3 月上市、配 S8E Gen5 晶片、新增「這功能」生產力大增

今年旗艦手機類別當中，以俗稱大摺的書本式摺疊屏手機款式最為豐富。其中 OPPO Find N6 國際版據悉已獲海外 TDRA 認證，盛傳最快能在 3 月開賣，成為首輪採用旗艦5G 晶片 S8E Gen5 新品之一。

據數碼博主「智慧皮卡丘」在微博帳號透露資訊，型號為 CPH2765 的 OPPO Find N6 國際版已通過阿聯酋 TDRA 認證，盛傳最快能在 3 月於全球開賣。

據透露 OPPO Find N6 將配備高通 S8E Gen5 旗艦 5G 晶片，預計與 Magic V6 同期在市場現身，前者更可能首配多光譜手寫筆，大幅提升生產力表現。

Mobile Magazine 短評：作為 2026 旗艦大摺頭炮，Find N6 將與去年 Find N5 一樣，較競品如 iPhone Fold 及 Z Fold8 等作早近半年開賣，港版亦有望更早現身。

資料來源：微博