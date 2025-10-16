焦點

天文台預告下周轉涼　若雨勢密可跌至 20 度

Yahoo Tech HK

OPPO Find X9 系列雙機降臨：天璣 9500、超 7,000mAh 電池還有長炮加持

售價 4,399 人民幣起。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
OPPO Find X9 系列雙機降臨：天璣 9500、超 7,000mAh 電池還有長炮加持
OPPO Find X9 系列雙機降臨：天璣 9500、超 7,000mAh 電池還有長炮加持

國產手機廠本週的密集發布仍在繼續，今天輪到 OPPO 的 Find X9 和 X9 Pro。這兩款新品的外觀跟前代完全不同，反倒是有點回歸 Find X5、X3 時期的風格。相機區變成圓角方形且移到了機背左上角，後蓋材質為絨砂玻璃，但並不是舊旗艦那樣的一體化設計。機身具備 IP66 / 68 / 69 防塵防水機能，其中 Find X9 的重量和厚度是 203g 和 7.99mm，Pro 款則會來到 224g 和 8.25mm。

OPPO Find X9
OPPO Find X9

Find X9 和 X9 Pro 均搭載了聯發科最新的天璣 9500 晶片，OLED 螢幕大小各為 6.59 吋和 6.78 吋。其解析度都達到 1.5K+，更新率為 120Hz，使用的皆為屏下超聲波指紋模組。兩者全域激發亮度峰值可達 1,800 尼特，同時也支援低至 1 尼特顯示避免暗光刺眼問題。X9 內建有 7,025mAh 電池，支援 80W 有線和 50W 無線充電。X9 Pro 的電池更大，足足有 7,500mAh，快充規格跟標準版保持一致。

OPPO Find X9 Pro
OPPO Find X9 Pro

而在拍攝的部分，Find X9 配備了 32MP 自拍相機。背後有 50MP 三攝，採用廣角主攝、超廣角加 3X 潛望遠攝的常規搭配，且有 2MP「丹霞」相機用於色彩還原。Find X9 Pro 升級為 50MP 前置相機，後置超廣角和「丹霞」相機跟標準版一樣。但它的廣角主攝會採用 vivo X300 Pro 同款 1/1.28 英寸 50MP LYT-828 感光器，望遠相機亦跟隨潮流改用了 2 億畫素的 Samsung HP5 CMOS，鏡頭等效 70mm 且支援長焦微距。

OPPO Find X9 Pro
OPPO Find X9 Pro

Find X9 系列支援 4K Live Photo 拍攝，為滿足部分用家對 CCD 相機拍攝效果的偏好，OPPO 也學習 vivo 為 Pro 型號加入了「變焦」閃光燈的功能。不光如此，Find X9 Pro 還配有專屬的 Hasselblad 3.28X 外接增距鏡配件，能實現等效 230mm 焦距，讓演唱會追星族也有長炮可選。最後，新機預載的 ColorOS 16 系統還「破壁」Apple 生態。可以接聽配對 iPhone 的來電及同步訊息、通知，而且也能連結 Apple Watch，就如同 vivo 的 OriginOS 一樣。

OPPO Find X9 系列
OPPO Find X9 系列

OPPO Find X9 都可選最高 16GB RAM 和 1TB 儲存，售價分別是人民幣 4,399 元起和 5,299 元起。即日起在內地接受預訂，10 月 22 日正式開賣。

