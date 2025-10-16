天文台預告下周轉涼 若雨勢密可跌至 20 度
OPPO Find X9 系列雙機降臨：天璣 9500、超 7,000mAh 電池還有長炮加持
售價 4,399 人民幣起。
國產手機廠本週的密集發布仍在繼續，今天輪到 OPPO 的 Find X9 和 X9 Pro。這兩款新品的外觀跟前代完全不同，反倒是有點回歸 Find X5、X3 時期的風格。相機區變成圓角方形且移到了機背左上角，後蓋材質為絨砂玻璃，但並不是舊旗艦那樣的一體化設計。機身具備 IP66 / 68 / 69 防塵防水機能，其中 Find X9 的重量和厚度是 203g 和 7.99mm，Pro 款則會來到 224g 和 8.25mm。
Find X9 和 X9 Pro 均搭載了聯發科最新的天璣 9500 晶片，OLED 螢幕大小各為 6.59 吋和 6.78 吋。其解析度都達到 1.5K+，更新率為 120Hz，使用的皆為屏下超聲波指紋模組。兩者全域激發亮度峰值可達 1,800 尼特，同時也支援低至 1 尼特顯示避免暗光刺眼問題。X9 內建有 7,025mAh 電池，支援 80W 有線和 50W 無線充電。X9 Pro 的電池更大，足足有 7,500mAh，快充規格跟標準版保持一致。
而在拍攝的部分，Find X9 配備了 32MP 自拍相機。背後有 50MP 三攝，採用廣角主攝、超廣角加 3X 潛望遠攝的常規搭配，且有 2MP「丹霞」相機用於色彩還原。Find X9 Pro 升級為 50MP 前置相機，後置超廣角和「丹霞」相機跟標準版一樣。但它的廣角主攝會採用 vivo X300 Pro 同款 1/1.28 英寸 50MP LYT-828 感光器，望遠相機亦跟隨潮流改用了 2 億畫素的 Samsung HP5 CMOS，鏡頭等效 70mm 且支援長焦微距。
Find X9 系列支援 4K Live Photo 拍攝，為滿足部分用家對 CCD 相機拍攝效果的偏好，OPPO 也學習 vivo 為 Pro 型號加入了「變焦」閃光燈的功能。不光如此，Find X9 Pro 還配有專屬的 Hasselblad 3.28X 外接增距鏡配件，能實現等效 230mm 焦距，讓演唱會追星族也有長炮可選。最後，新機預載的 ColorOS 16 系統還「破壁」Apple 生態。可以接聽配對 iPhone 的來電及同步訊息、通知，而且也能連結 Apple Watch，就如同 vivo 的 OriginOS 一樣。
OPPO Find X9 都可選最高 16GB RAM 和 1TB 儲存，售價分別是人民幣 4,399 元起和 5,299 元起。即日起在內地接受預訂，10 月 22 日正式開賣。
