OPPO Find X9 系列 10 月 28 日登陸國際市場！

OPPO Find X9 系列終於確認走向全球市場！官方正式宣佈將於 10 月 28 日在西班牙巴塞隆拿舉行全球發佈會，屆時將同步揭曉全新升級的 ColorOS 16 作業系統。而筆者收到風，OPPO Find X9 港版有望於同日上市!

OPPO Find X9 系列全系搭載 MTK 最新旗艦晶片Dimensity 9500，性能表現相較前代產品有飛躍性提升。機身設計亦經過重新打磨，展現出更符合現代美學的流線型外觀。在顯示螢幕方面，Find X9 配備 6.59 吋高清螢幕，而更高階的 Find X9 Pro 則升級為 6.78 吋大尺寸面板，無論是日常使用還是影音娛樂都能提供極致視覺享受。

Find X9 Pro 搭載經過哈蘇專業調校的2億像潛望式長焦鏡頭，配合三攝後置系統。在電池技術方面，標準版 Find X9 內建 7025mAh 硅碳電池，而 Pro 版本更配備驚人的 7500mAh 超大容量電池。