OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!
OPPO 於日前在國內發表新一代旗艦 Find X9 系列。而當中最高規格的 Find X9 Pro 水貨已於近日到港，首叫價7千中!
據最新報價顯示，首批 OPPO Find X9 Pro 只提供 16GB RAM + 512GB ROM 版本，叫價為 $7,480!
OPPO Find X9 Pro 採用 6.78 吋 OLED 螢幕，配備 MTK 最新旗艦晶片 Dimensity 9500，搭載新一代 Sony LYT-828 感光元件（1/1.28吋）5000萬像主鏡頭 + 200MP Hasselblad 潛望式長焦鏡頭 + 5000 萬像超廣角鏡及 5000 萬像自拍鏡頭，電池容量為 7,500mAh，配備 90W 有線快充與 50W 無線充電等。
查詢：三禾電氣 2374 0618
