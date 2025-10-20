焦點

不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會

Mobile Magazine

OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!

Mobile Magazine
OPPO Find X9 Pro 國行搶先到港，首批開價7千中!
OPPO Find X9 Pro 國行搶先到港，首批開價7千中!

OPPO 於日前在國內發表新一代旗艦 Find X9 系列。而當中最高規格的 Find X9 Pro 水貨已於近日到港，首叫價7千中!

據最新報價顯示，首批 OPPO Find X9 Pro 只提供 16GB RAM + 512GB ROM 版本，叫價為 $7,480!

OPPO Find X9 Pro 採用 6.78 吋 OLED 螢幕，配備 MTK 最新旗艦晶片 Dimensity 9500，搭載新一代 Sony LYT-828 感光元件（1/1.28吋）5000萬像主鏡頭 + 200MP Hasselblad 潛望式長焦鏡頭 + 5000 萬像超廣角鏡及 5000 萬像自拍鏡頭，電池容量為 7,500mAh，配備 90W 有線快充與 50W 無線充電等。

廣告

查詢：三禾電氣 2374 0618

其他人也在看

ROG Xbox Ally X掌機太貴誰的鍋？Xbox總裁：華碩負責，他們更了解玩家

ROG Xbox Ally X掌機太貴誰的鍋？Xbox總裁：華碩負責，他們更了解玩家

遊戲掌機市場近期熱議的焦點，肯定就是於 Xbox 與華碩（Asus）合作推出的 ROG Xbox Ally X 掌機。該掌機強大效、特製版的 Windows 系統和大畫面，在首發就獲得大量好評。但其高達 999 美元（台灣定價為新台幣 29,999 元）的驚人售價也引發了不少批評。面對遠高於市場競爭對手的定價，Xbox 總裁 Sarah Bond 也首次回應，稱是由華碩主導：「他們了解玩家想要什麼」

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬

巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬

巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬

TechRitual ・ 16 小時前
英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加

英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加

英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加

TechRitual ・ 21 小時前
Gamma 3.0 強勢登場：ZERO 美感都做到！一文睇晒 AI PPT 三大核心更新

Gamma 3.0 強勢登場：ZERO 美感都做到！一文睇晒 AI PPT 三大核心更新

如果你為做PPT而通宵達旦，甚至覺得自己「ZERO 美感」？唔使擔心，Gamma 3.0 就係你嘅救星。過去一年，AI PPT工具的市場競爭激烈，但 Gamma AI 始終以其直觀操作和強大生成能力，穩坐「神級」寶座。 根據官方發佈與權威科技媒體如 Geeky Gadgets 的報導，這次更新旨在徹底解決製作PPT過程中的三大痛點：靈感枯竭、耗時的格式調整，以及內容與設計的脫節。DotAI 團隊今次為大家深入實測，一篇文睇晒三大核心更新，教你如何告別傳統PPT軟件，真正實現「與 AI 對話式協作，一鍵生成專業PPT」的夢想。

DotAI ・ 10 小時前
COPY OF 《寶可夢》第10世代正傳內容遭爆料！連第11世代都已規劃上市日？

COPY OF 《寶可夢》第10世代正傳內容遭爆料！連第11世代都已規劃上市日？

《寶可夢》近期歷經了一次大規模的洩漏事件，除了第 10 世代的遊戲內容遭到爆料之外，就連可能還很遙遠的第 11 世代都有消息，內部預期會在 2030 年推出。

Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計

Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計

Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計

TechRitual ・ 5 小時前
美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓

美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓

美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓

TechRitual ・ 1 天前
Tesla Cybercab 現身於 Giga Texas 撞擊測試設施

Tesla Cybercab 現身於 Giga Texas 撞擊測試設施

雖然這些車輛被遮蓋著，但人們仍然能輕易辨識出 Cybercab 的流線型設計和緊湊的車身尺寸。這款車的外觀不僅 […]

TechRitual ・ 1 天前
《新一代 Pokemon 遊戲即將登場》

《新一代 Pokemon 遊戲即將登場》

本週的 Installer No. 102 帶來了一些精彩的內容，包括一款值得為之取消周末計劃的 Pokémo […]

TechRitual ・ 1 天前
唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台

唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台

近期有日本投資銀行的報告顯示，iPhone Air 銷情未符合預期，令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AI 性交流的時代來臨

AI 性交流的時代來臨

這是《The Stepback》，一份每週的通訊，深入分析科技界的一個重要故事。如需了解有關人工智能及其行業權 […]

TechRitual ・ 1 天前
國安機關掌握美國攻擊授時中心「鐵證」，漏洞源自某境外品牌手機

國安機關掌握美國攻擊授時中心「鐵證」，漏洞源自某境外品牌手機

據央視新聞報導，國家安全機關近日破獲了一起由美國國安局發起的特大網路攻擊案，據稱相關部門已經掌握了對方攻擊入侵中國國家授時中心的「鐵證」。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Tesla 考慮不再隨車輛附送鑰匙卡

Tesla 考慮不再隨車輛附送鑰匙卡

據報導，Tesla 正在考慮未來是否仍然在其車輛中提供鑰匙卡。這一可能性引發了市場的廣泛關注，因為鑰匙卡一直是 […]

TechRitual ・ 22 小時前
Amazon優惠｜Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史低價，HK$610 入平價潮酷智能手錶

Amazon優惠｜Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史低價，HK$610 入平價潮酷智能手錶

想要一款外觀別緻的智能錶但又不想付出太大代價？那不妨看看 Nothing 旗下平價品牌正在以歷史低價促銷的 CMF Watch 3 Pro。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前

iPhone 17上市初期在中美市場銷量比前代高出14% 基礎款機型人氣大增

【彭博】--

Bloomberg ・ 11 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？

男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？

男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動　具體轉向地點時間存在變數

天文台料「風神」明轉往西南方移動　具體轉向地點時間存在變數

【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表

on.cc 東網 ・ 12 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情​

張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情​

香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]

姊妹淘 ・ 7 小時前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）

渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）

英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。

Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？

潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？

每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！

Yahoo Style HK ・ 1 天前