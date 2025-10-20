OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!

遊戲掌機市場近期熱議的焦點，肯定就是於 Xbox 與華碩（Asus）合作推出的 ROG Xbox Ally X 掌機。該掌機強大效、特製版的 Windows 系統和大畫面，在首發就獲得大量好評。但其高達 999 美元（台灣定價為新台幣 29,999 元）的驚人售價也引發了不少批評。面對遠高於市場競爭對手的定價，Xbox 總裁 Sarah Bond 也首次回應，稱是由華碩主導：「他們了解玩家想要什麼」

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前