OPPO Find X9 Pro 港版開箱評測：旗艦級效能，電量勁足，影相更強！

你有冇試過出街瘋狂影相，點知手機突然冇電，掃興到極？又或者用手機煲劇打機，畫面窒下窒下，搞到心情都燥埋？今次同大家介紹一部新鮮出爐嘅旗艦手機——OPPO Find X9 Pro，佢唔單止性能強勁，仲有誇張大電池同哈蘇認證三鏡頭，睇落真係將最新科技一次過集於一身！

開箱一刻已經感受到誠意滿滿，銀色包裝盒入面，霜月白色機身即刻吸引視線，握上手圓潤順滑，邊框完全唔會「𠝹手」。最驚喜係盒內配件齊全，SuperVOOC 火牛、Type-C 轉插、充電線同專屬軟膠殼一應俱全，連屏幕保護貼都已經貼好，真正實現「一盒搞掂」，慳返唔少買配件嘅時間同金錢！

操控設計處處顯心思，右側整合咗音量鍵同開關鍵，下方更加入實體快啓鍵，可以自訂成相機快門使用；左側就設有智能快捷鍵，自由設定成切換鈴聲模式、開啟勿擾、手電筒、錄音或截圖等功能。對於 iPhone 用家轉會過來，操作體驗幾乎無縫接軌，完全唔需要重新適應！

屏幕表現絕對係一大亮點，Find X9 Pro 配備 6.78 吋 FHD+ 柔性 AMOLED 屏幕，高達 95.5% 屏佔比配合四邊超窄邊框，視覺效果極之震撼。120Hz 更新率帶來絲般順滑嘅瀏覽體驗，無論係掃 IG 定打機都零延遲。450ppi 像素密度加上 800nits 亮度，日光下都清晰可見，色彩還原自然真實，長時間睇片都唔會眼倦！

影相功能更加係重頭戲，哈蘇聯名三鏡頭系統今代改為更簡約嘅方形設計，雖然鏡頭數量減少，但質素反而大提升！全新潛望式長焦鏡頭解像度高達 2 億像素，成像細節極之豐富。相機介面設有大師模式，拉出式工具列操作直覺，可以快速調整曝光、比例等設定。預設五組常用焦距快捷鍵，變焦時更有輔助構圖畫面，無論影風景定人像都輕鬆駕馭！

性能同電量同樣令人驚喜，搭載天璣9500旗艦處理器，配合 16GB RAM 同 512GB儲存空間，無論多工處理、高效能遊戲定係 4K 影片剪輯都流暢自如。內置7,500mAh 超大容量電池，支援 80W 有線同 50W 無線快充。實測充滿電後，待機接近七日竟然仲有六成電力，對於經常出街嘅用家來說絕對係一大福音！

預載 ColorOS 16 系統操作流暢度極高，界面設計美觀有質感，日常使用體驗舒適貼心。無論係手機新手定係資深用家，都能夠快速上手，享受順暢嘅操作體驗。

總括來說，OPPO Find X9 Pro 港版確實集齊旗艦手機應有嘅所有優點：頂級性能、超長續航、專業級影相系統、靚麗屏幕同埋貼心配件。建議售價 $7,699 港元，性價比相當突出，無論係攝影發燒友、手遊玩家定係日常用家，都能夠找到心動嘅理由！

你又點睇 OPPO Find X9 Pro？會唔會考慮入手？留言同我哋分享你嘅睇法，或者有咩手機問題都可以問！