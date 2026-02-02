OPPO Find X9 Ultra 及 Find N6 國際版全球發佈時間或比預期更早！

OPPO 下一代旗艦產品的關注度持續升溫，近期更有來自海外科技網站的最新消息，披露了備受期待的 Find X9 Ultra 及新一代摺疊螢幕手機 Find N6 的重點資訊。這次洩漏的內容不僅涵蓋了產品的新配色，更觸及了廣大用戶最關心的國際市場發佈計劃。

據消息指出，OPPO Find X9 系列將會延續品牌在影像與設計上的優勢，其中 Find X9 Ultra 與 Find X9s 預計會帶來多款辨識度極高的色彩選擇。不同於以往較為單調的商務風格，新一代機型在色調處理上似乎更趨向自然與時尚的結合，力求在視覺上與其他競爭品牌拉開差距。與此同時，新一代大摺機 Find N6 的相關資訊也浮出水面，預計將在機身厚度與重量上進一步優化，並配合全新的配色方案，提升產品的整體質感。

最令本港及海外玩家最關心的消息，相信是國際版的上市進度。報導提到，OPPO 似乎有意調整其全球市場策略，Find X9 系列與 Find N6 的國際版推出時間可能比往年更早。這意味著本地用家在新款旗艦發布後，不需要等待太長時間，就能接觸到搭載最新影像系統及硬體規格的行貨手機。這項變動反映出品牌正積極擴張全球高端市場版圖。

Mobile Magazine 短評：而筆者收到風，OPPO Find N6 國行版將於3月中發表，至於 Find X9 Ultra 就會於4月發表，有傳今年國際版推出時間將緊貼國行版一個月內推出!