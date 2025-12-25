OPPO K15 Turbo 爆料，配18,000轉風扇，散熱性能拉爆

文章來源：Qooah.com

OPPO K 系列新品 K15 Turbo 即將登場，該機將全球首發聯發科全新處理器天璣 9500s，同時延續上代備受好評的主動散熱與滿級防水規格，成為中階市場的實力競爭者。

自 K13 Turbo 系列起，OPPO K 系列便開啓主動散熱賽道，此次 K15 Turbo 繼續沿用這一成熟方案。其內置的微型風扇轉速高達 18000 轉/分鐘，相較傳統散熱方案效率提升 20%，配合特殊分倉設計，既能快速導出處理器運行時產生的熱量，又實現了 IPX9 級防水認證，成為行業首個支援滿級防水的風冷手機，兼顧散熱性能與使用安全性。

廣告 廣告

K15 Turbo 搭載的天璣 9500s 雖暫未公佈詳細參數，但從定位推測，大概率是天璣 9400+ 的升級版或天璣 9500 的降頻版。作為參考，天璣 9500 採用台積電第三代 3nm 工藝，配備全大核 CPU 架構，包含 1 個 4.21GHz C1-Ultra 超大核、3 個 C1-Premium 超大核及 4 個 C1-Pro 大核，安兔兔跑分已突破 400萬分，推測天璣 9500s 將延續不俗的性能表現。

此外，K15 Turbo 還配備 6.78 吋 1.5K OLED 直屏，兼顧視覺體驗與功耗控制；後置 5000 萬像素主鏡，滿足日常拍攝需求。綜合來看，該機在性能、散熱、防水、屏幕及影像等核心維度均有均衡表現，天璣 9500s 的加入更讓其競爭力大增，有望成為中階市場的熱門之選。目前，OPPO 尚未公佈該機的具體發佈時間與售價，後續消息值得期待。