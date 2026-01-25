OPPO Find N6 大摺國際版曝光，盛傳香港 3月上市
Qooah.com
結合國內此前爆料，Find N6 國行版本已獲得入網許可。該系列或將提供支援北斗衛星通信的特殊版本，並有望內置大容量 6k 級電池，搭配此前提及的 80W 快充方案。影像方面，手機可能搭載 2億像素主鏡及多光譜傳感器。此外，配套的 AI 手寫筆配件也增添了其作為生產力工具的可能性。
