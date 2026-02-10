OPPO Find N6 發佈日已經定下，主打「更強大又輕薄」，搭載AI手寫筆

文章來源：Qooah.com

有海外消息人士透露，OPPO 新一代摺疊屏旗艦 Find N6 將於 3 月 17 日正式發佈，這款新機將主打輕薄設計與 2 億像素影像，還將帶來多項核心升級。該機將登陸中國、南亞及歐盟市場，暫未規劃印度市場的推出計劃。

此次 OPPO Find N6 延續了系列輕薄的核心優勢，機身設計緊湊輕便，提供鈦色、橙色兩款配色可選，還首次加入了 AI 手寫筆（AI Pen）支援，進一步豐富了摺疊屏的使用場景。影像方面，新機搭載 2 億像素鏡頭，將帶來更出色的拍攝體驗，成為核心賣點之一。

OPPO Find 系列產品負責人周意保也於當日預熱，稱 Find N6「年後不見不散」，並強調新機主打「更加強大，依舊輕薄」的特性。他還透露，團隊已舉辦新機內部品鑒會，對產品表現充滿信心，更是直言 OPPO 將針對行業避而不談的摺疊屏難題提前交出答案，暗示新機在摺痕、體驗等方面有突破性升級。

此外，型號為 PLP110 和 PLP120 的兩款 OPPO 新機已完成 3C 認證，據數碼博主分析，這兩款機型正是 Find N6 標準版與衛星通信版，均支援 80W 快充，且將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，成為年後首款搭載該處理器的大摺疊屏機型，性能表現值得期待。目前，該機的各項籌備工作已逐步推進，靜待 3月正式亮相。